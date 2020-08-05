Шойгу рассказал, как пандемия повлияла на вооруженные силы

По его словам, войска в ходе проверки действовали профессионально, требования безопасности строго соблюдались, обеспечена "сохранность оружия и боеприпасов".

"Случаев нанесения ущерба государственной собственности, а также отрицательного воздействия на природную среду не допущено. Практика проведения внезапных проверок военных округов, видов и родов войск ВС РФ будет продолжена", - отметил Шойгу.