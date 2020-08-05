https://ria.ru/20200805/1575409754.html
При взрыве в Бейруте погибли 108 человек
По последним данным при взрыве в Бейруте погибли 108 человек, свыше 4 тысяч получили ранения, заявил РИА Новости советник министра здравоохранения Ливана Реда... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:42
2020-08-05T16:53
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире