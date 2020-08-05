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При взрыве в Бейруте погибли 108 человек
По последним данным при взрыве в Бейруте погибли 108 человек, свыше 4 тысяч получили ранения, заявил РИА Новости советник министра здравоохранения Ливана Реда... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:53
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353
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

При взрыве в Бейруте погибли 108 человек

16:42 05.08.2020 (обновлено: 16:53 05.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в Ливане
Последствия взрыва в Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Последствия взрыва в Ливане
КАИР, 5 авг - РИА Новости. По последним данным при взрыве в Бейруте погибли 108 человек, свыше 4 тысяч получили ранения, заявил РИА Новости советник министра здравоохранения Ливана Реда Мусави.
"Согласно последней информации, погибли 108 человек, свыше четырех тысяч получили ранения", - сказал Мусави.
Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2,7 тысячи тонн конфискованной таможенными службами в 2015 году аммиачной селитры.
В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.
Последствия взрыва в Ливане
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