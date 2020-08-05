Около 300 тысяч человек остались без жилья после взрыва в Бейруте

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В столице Ливана примерно 300 тысяч человек остались без крова после взрыва в порту, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд, чьи слова приводит телеканал В столице Ливана примерно 300 тысяч человек остались без крова после взрыва в порту, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд, чьи слова приводит телеканал "Аль-Маядин"

Ущерб превысил три миллиарда долларов, добавил глава региона.

Ранее ливанский новостной портал LBCI Nеws сообщал, что Аббуд оценил потери в сумму от трех до пяти миллиардов долларов.

В свою очередь, посол России в Ливане Александр Засыпки заявил РИА Новости, что размеры ущерба пока не поддаются подсчету.

"Но самое страшное, что погибло много людей. Это невосполнимые потери", — добавил дипломат.

По последним данным, в результате взрыва погибли более ста человек, среди них десять спасателей, а также иностранцы, более четырех тысяч пострадали. Большое количество людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как заявили власти, причиной катастрофы, произошедшей накануне вечером в районе порта Бейрута , стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.

Начальник порта Хасан Корейтем подчеркнул, что вещество хранилось там по решению суда. По его словам, руководство порта знало об опасности этого химического соединения, но не думало, что она настолько велика.

Корейтем также опроверг публикации о том, что рядом с ангаром с аммиачной селитрой был склад пиротехники.

Вещество конфисковали в 2014 году с принадлежащего российскому владельцу кипрской компании сухогруза Rhonus, который шел в Африку , но был вынужден из-за неисправности зайти в порт Бейрута.