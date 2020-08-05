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Около 300 тысяч человек остались без жилья после взрыва в Бейруте
В столице Ливана примерно 300 тысяч человек остались без крова после взрыва в порту, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд, чьи слова приводит... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:37
взрыв в бейруте
африка
бейрут
в мире
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взрыв в бейруте, африка, бейрут, в мире

Около 300 тысяч человек остались без жилья после взрыва в Бейруте

16:37 05.08.2020
9676
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПоследствия взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В столице Ливана примерно 300 тысяч человек остались без крова после взрыва в порту, заявил губернатор провинции Бейрут Марван Аббуд, чьи слова приводит телеканал "Аль-Маядин".
Ущерб превысил три миллиарда долларов, добавил глава региона.
Последствия взрыва в Бейруте
Вчера, 15:46
Российский посол рассказал об ощущениях в момент взрыва в Бейруте
Ранее ливанский новостной портал LBCI Nеws сообщал, что Аббуд оценил потери в сумму от трех до пяти миллиардов долларов.
В свою очередь, посол России в Ливане Александр Засыпки заявил РИА Новости, что размеры ущерба пока не поддаются подсчету.
"Но самое страшное, что погибло много людей. Это невосполнимые потери", — добавил дипломат.
По последним данным, в результате взрыва погибли более ста человек, среди них десять спасателей, а также иностранцы, более четырех тысяч пострадали. Большое количество людей до сих пор числятся пропавшими без вести.
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 11:40
Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте
Как заявили власти, причиной катастрофы, произошедшей накануне вечером в районе порта Бейрута, стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры.
Начальник порта Хасан Корейтем подчеркнул, что вещество хранилось там по решению суда. По его словам, руководство порта знало об опасности этого химического соединения, но не думало, что она настолько велика.
Корейтем также опроверг публикации о том, что рядом с ангаром с аммиачной селитрой был склад пиротехники.
Вещество конфисковали в 2014 году с принадлежащего российскому владельцу кипрской компании сухогруза Rhonus, который шел в Африку, но был вынужден из-за неисправности зайти в порт Бейрута.
В результате взрыва повреждены половина зданий ливанской столицы, больницы переполнены.
В Ливане объявили трехдневный траур.
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

Последствия взрыва в Бейруте
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Последствия взрыва в Бейруте
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

Последствия взрыва в Бейруте
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

Последствия взрыва в Бейруте
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
© REUTERS / Aziz Taher

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

Последствия взрыва в Бейруте
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Последствия взрыва в Бейруте
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

Последствия взрыва в Бейруте
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

Последствия взрыва в Бейруте
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© REUTERS / Mohamed Azakir

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

Последствия взрыва в Бейруте
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hassan Ammar

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

Последствия взрыва в Бейруте
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
© REUTERS / Issam Abdallah

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

Последствия взрыва в Бейруте
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
© AP Photo / Hussein Malla

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

Последствия взрыва в Бейруте
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Aziz Taher

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

Последствия взрыва в Бейруте
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
© AP Photo / Bilal Hussein

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

Последствия взрыва в Бейруте
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
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Взрыв в БейрутеАфрикаБейрутВ мире
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