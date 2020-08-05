Любовница рэпера Картрайта рассказала об отношениях погибшего с женой

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Любовница убитого рэпера Любовница убитого рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко на допросе рассказала об отношениях музыканта с женой Марией Кохал, сообщает Пятый канал

Романенко отметила, что супруга ограничивала Картрайта жесткими правилами. Так, она запрещала рэперу приходить домой позднее 11 часов вечера, а в противном случае не пускала мужа в квартиру. Также Романенко отметила, что Кохал распоряжалась всем бюджетом в семье, все его средства поступали именно к ней на карту, а у Картрайта не было своих денег даже на развлечения.

Отмечается, что о связи супруга на стороне Кохал узнала еще в ноябре 2018 года, после чего всячески пыталась обратить на себя внимание мужа и бороться с любовницей. В частности, Кохал убедила супруга, что у него СПИД, после чего тот исключил интимную близость с Романенко. Кроме того, Кохал звонила любовнице и рассказывала, что муж — "лунатик и алкоголик". По словам Романенко, рэпер хотел расстаться с супругой, но та ему не давала развода, манипулировала им и шантажировала ребенком.

Во время допроса женщина подчеркнула, что хотя у музыканта были проблемы с алкоголем и случались запои, но наркотики он никогда при ней не употреблял. Также Романенко исключила версию о самоубийстве Картрайта, поскольку он был жизнерадостным человеком и никогда не упоминал о суициде.

Тело рэп-исполнителя Энди Картрайта обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга 29 июля в расчлененном виде, при этом его части были упакованы в несколько пакетов. Жена артиста заявила, что он умер из-за передозировки наркотиков. Также она объяснила, что хотела скрыть причину смерти и расчленила его тело.