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Любовница рэпера Картрайта рассказала об отношениях погибшего с женой
Любовница убитого рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко на допросе рассказала об отношениях музыканта с женой Марией Кохал, сообщает Пятый канал. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:47
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия

Любовница рэпера Картрайта рассказала об отношениях погибшего с женой

16:28 05.08.2020 (обновлено: 16:47 05.08.2020)
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© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт с женой
Рэпер Энди Картрайт с женой
© Фото : @kkkartrait/Instagram
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Любовница убитого рэпера Энди Картрайта Надежда Романенко на допросе рассказала об отношениях музыканта с женой Марией Кохал, сообщает Пятый канал.
Романенко отметила, что супруга ограничивала Картрайта жесткими правилами. Так, она запрещала рэперу приходить домой позднее 11 часов вечера, а в противном случае не пускала мужа в квартиру. Также Романенко отметила, что Кохал распоряжалась всем бюджетом в семье, все его средства поступали именно к ней на карту, а у Картрайта не было своих денег даже на развлечения.
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Отмечается, что о связи супруга на стороне Кохал узнала еще в ноябре 2018 года, после чего всячески пыталась обратить на себя внимание мужа и бороться с любовницей. В частности, Кохал убедила супруга, что у него СПИД, после чего тот исключил интимную близость с Романенко. Кроме того, Кохал звонила любовнице и рассказывала, что муж — "лунатик и алкоголик". По словам Романенко, рэпер хотел расстаться с супругой, но та ему не давала развода, манипулировала им и шантажировала ребенком.
Во время допроса женщина подчеркнула, что хотя у музыканта были проблемы с алкоголем и случались запои, но наркотики он никогда при ней не употреблял. Также Романенко исключила версию о самоубийстве Картрайта, поскольку он был жизнерадостным человеком и никогда не упоминал о суициде.
Тело рэп-исполнителя Энди Картрайта обнаружили в квартире в центре Санкт-Петербурга 29 июля в расчлененном виде, при этом его части были упакованы в несколько пакетов. Жена артиста заявила, что он умер из-за передозировки наркотиков. Также она объяснила, что хотела скрыть причину смерти и расчленила его тело.
Как считает следствие, женщина убила супруга и попыталась избавиться от следов преступления.
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Марина КохалГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтСанкт-ПетербургПроисшествия
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