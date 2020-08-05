Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
Мужчина умер во сне минувшей ночью, предположительно, от инфаркта.
В воскресенье подмосковные спасатели начали поиски страдавшего аутизмом десятилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома, пока его отец-пенсионер занимался домашними делами и не предполагал, что тот может покинуть жилище, так как прежде мальчик не уходил без родителей.
Поиски заняли сутки, пока 3 августа тело мальчика не нашли в Рузском водохранилище.
28 января, 12:12Что делать, если потерялся ребенокЧаще всего дети теряются во время массовых праздников: в толпе взрослому сложнее не упустить малыша из виду. Но и в обычные дни дети могут не прийти домой из школы, с прогулки или из секции. Если ребенок исчез, спасатели рекомендуют незамедлительно начинать поиски. Что делать, если ваш ребенок потерялся, смотрите в нашей инфографике.