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Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья
В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:11
московская область (подмосковье)
происшествия
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Не захотел оставлять ребёнка..пошёл вслед за ним...упокой Господь их души..
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Реально пошел за ним и там ухаживать... Храни их бог.
50
6
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/87430/03/874300327_0:0:700:395_1400x0_80_0_0_7592251788ffd032561774ac48134374.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
московская область (подмосковье), происшествия

Умер отец утонувшего мальчика-инвалида из Подмосковья

16:13 05.08.2020 (обновлено: 17:11 05.08.2020)
103022
© ФотоСвеча
Свеча
© Фото
Свеча. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. В Подмосковье умер отец утонувшего мальчика-инвалида, сообщили "Вести.ру" со ссылкой на знакомую семьи.
Мужчина умер во сне минувшей ночью, предположительно, от инфаркта.
В воскресенье подмосковные спасатели начали поиски страдавшего аутизмом десятилетнего мальчика. Ребенок ушел из дома, пока его отец-пенсионер занимался домашними делами и не предполагал, что тот может покинуть жилище, так как прежде мальчик не уходил без родителей.
Поиски заняли сутки, пока 3 августа тело мальчика не нашли в Рузском водохранилище.
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Московская область (Подмосковье)Происшествия
Популярные комментарии
Не захотел оставлять ребёнка..пошёл вслед за ним...упокой Господь их души..
5 августа, 17:27
Лев Постников
40001300
Реально пошел за ним и там ухаживать... Храни их бог.
5 августа, 17:42
Дмитрий Ростов
39001100
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