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Защита обжаловала арест обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге
Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге Марины Кохал обжаловала решение Смольнинского районного суда о ее аресте, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T16:03
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
санкт-петербург
происшествия
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353
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марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, санкт-петербург, происшествия

Защита обжаловала арест обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге

15:39 05.08.2020 (обновлено: 16:03 05.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге Марины Кохал обжаловала решение Смольнинского районного суда о ее аресте, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Лукьянов.
"Решение об аресте обжаловано в среду", - сказал он.
По словам Лукьянова, заключение под стражу и обвинение Кохал в убийстве не являются обоснованными, так как факт убийства не установлен.
"Мы по-прежнему считаем, что основание заключения под стражу отсутствует, потому что факт убийства и криминальный характер смерти не установлены", - сказал Лукьянов.
В понедельник жена погибшего рэпера из Украины была арестована на 2 месяца по делу о его убийстве.
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Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа в Петербурге. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андеграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко). Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
По данным СК, обвиняемая не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
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Марина КохалГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтСанкт-ПетербургПроисшествия
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