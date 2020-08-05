Защита обжаловала арест обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге

Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Защита обвиняемой в убийстве рэпера в Петербурге Марины Кохал обжаловала решение Смольнинского районного суда о ее аресте, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Лукьянов

"Решение об аресте обжаловано в среду", - сказал он.

По словам Лукьянова, заключение под стражу и обвинение Кохал в убийстве не являются обоснованными, так как факт убийства не установлен.

"Мы по-прежнему считаем, что основание заключения под стражу отсутствует, потому что факт убийства и криминальный характер смерти не установлены", - сказал Лукьянов.

В понедельник жена погибшего рэпера из Украины была арестована на 2 месяца по делу о его убийстве.

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что в среду была задержана супруга гражданина Украины по подозрению в расчленении мужа в Петербурге. Фрагменты тела были упакованы в пять пакетов. По словам женщины, муж скончался четыре дня назад, она сама расчленила тело. На месте изъяты нож, разделочная доска, пластиковый таз. По данным местных СМИ, погибший известен как украинский андеграунд рэп-исполнитель, участник Versus Battle Энди Картрайт (настоящее имя - Александр Юшко). Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".