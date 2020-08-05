Посол России в Ливане рассказал о причинах взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Взрыв в Александр Засыпкин. Взрыв в Бейруте произошел из-за вопиющих нарушений техники безопасности, заявил РИА Новости посол РФ в Ливане

"Уверен, что ни при каких обстоятельствах нельзя заниматься политическими спекуляциями, а особенно, если пострадали тысячи людей", - сказал Засыпкин, комментируя распространение множества разных версий по поводу причин взрыва, в том числе версию обстрела с воздуха, теракта.

"Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с поврежденного судна аммиачная селитра, так что речь идет о вопиющих нарушениях техники безопасности", - заявил Засыпкин.

По его словам, сейчас многие в Ливане, "и в этом есть большая доля истины", говорят, что в данной трагедии отразились недостатки ливанской действительности, существующие проблемы в государственных структурах, взаимодействии ведомств.

"Это был явный недосмотр и халатность соответствующих контрольных органов, хотя, как сообщалось, вопрос об утилизации взрывоопасной селитры регулярно ставился на повестку дня", - отметил посол.

Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.