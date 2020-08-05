Посол России в Ливане рассказал о причинах взрыва в Бейруте

БЕЙРУТ, 5 авг - РИА Новости. Взрыв в Бейруте произошел из-за вопиющих нарушений техники безопасности, заявил РИА Новости посол РФ в ЛиванеАлександр Засыпкин.
"Уверен, что ни при каких обстоятельствах нельзя заниматься политическими спекуляциями, а особенно, если пострадали тысячи людей", - сказал Засыпкин, комментируя распространение множества разных версий по поводу причин взрыва, в том числе версию обстрела с воздуха, теракта.
"Согласно наиболее убедительным данным, в ходе ремонтных работ произошло возгорание, а затем чудовищный взрыв ангара, в котором с 2014 года хранилась конфискованная с поврежденного судна аммиачная селитра, так что речь идет о вопиющих нарушениях техники безопасности", - заявил Засыпкин.
По его словам, сейчас многие в Ливане, "и в этом есть большая доля истины", говорят, что в данной трагедии отразились недостатки ливанской действительности, существующие проблемы в государственных структурах, взаимодействии ведомств.
"Это был явный недосмотр и халатность соответствующих контрольных органов, хотя, как сообщалось, вопрос об утилизации взрывоопасной селитры регулярно ставился на повестку дня", - отметил посол.
Мощный взрыв прогремел во вторник в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, автомобилей, во многих кварталах столицы были выбиты стекла. По данным местных властей, причиной взрыва стала детонация хранившихся на складе 2700 тонн конфискованной таможенными службами аммиачной селитры.
По последним данным, в результате взрыва погибли более 100 человек, свыше 4 тысяч пострадали. Ливанское общество Красного Креста сообщило, что 60 раненых находятся в критическом состоянии. В стране объявлен траур. Столица Ливана признана районом бедствия, в городе на две недели вводится режим чрезвычайного положения.
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