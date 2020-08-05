Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в онлайн-формате

"Заботясь о максимальной безопасности зрителей, мы организуем прямую трансляцию фестиваля фейерверков. С помощью камер и самых современных технологий мы покажем то, что в рамках традиционной площадки фестиваля сделать невозможно. В этом году будут выступать исключительно российские команды и это, на самом деле, отличный шанс познакомить зрителей с отечественными пиротехниками. Нас всех ждет очень красочное и зрелищное представление", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлии Вороновой.