Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в онлайн-формате

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фестиваль фейерверков "Ростех" в 2020 году пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу, а также на площадках стриминговых партнеров, он будет посвящен 75-летию Победы, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.
"Заботясь о максимальной безопасности зрителей, мы организуем прямую трансляцию фестиваля фейерверков. С помощью камер и самых современных технологий мы покажем то, что в рамках традиционной площадки фестиваля сделать невозможно. В этом году будут выступать исключительно российские команды и это, на самом деле, отличный шанс познакомить зрителей с отечественными пиротехниками. Нас всех ждет очень красочное и зрелищное представление", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлии Вороновой.
Уточняется, что в Год памяти и славы, тема фестиваля посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники фестиваля обратятся к многообразной культуре народов России и подготовят выступления, вдохновившись национальным колоритом и вкладом регионов в общую победу.
"Неизменно в центре события – соревнование лучших пиротехнических команд мира, и на этот раз – российских. Уже много лет подряд, наши команды побеждают и занимают призовые места в самых престижных международных конкурсах", - отметили организаторы.
Откроет программу фестиваля фрагмент праздничного салюта Победы 9 мая 1945 года в Москве. Завершит мероприятие грандиозный фейерверк в цветах российского триколора.
РИА Новости выступает официальным информационным агентством фестиваля фейерверков "Ростех".
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