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Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в онлайн-формате
Фестиваль фейерверков "Ростех" в 2020 году пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу, а также на площадках стриминговых... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:27
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
ростех
москва
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573450882_0:184:2985:1863_1400x0_80_0_0_97c273bd5f96cc16cfd7de8e4a294315.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
день победы, великая отечественная война (1941-1945), ростех, москва

Фестиваль фейерверков "Ростех" пройдет в онлайн-формате

15:27 05.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПраздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Праздничный салют в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Фестиваль фейерверков "Ростех" в 2020 году пройдет во второй половине сентября в формате масштабного телевизионного шоу, а также на площадках стриминговых партнеров, он будет посвящен 75-летию Победы, сообщили РИА Новости организаторы фестиваля.
"Заботясь о максимальной безопасности зрителей, мы организуем прямую трансляцию фестиваля фейерверков. С помощью камер и самых современных технологий мы покажем то, что в рамках традиционной площадки фестиваля сделать невозможно. В этом году будут выступать исключительно российские команды и это, на самом деле, отличный шанс познакомить зрителей с отечественными пиротехниками. Нас всех ждет очень красочное и зрелищное представление", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании-организатора фестиваля "Пиротехнические технологии" Юлии Вороновой.
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Уточняется, что в Год памяти и славы, тема фестиваля посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участники фестиваля обратятся к многообразной культуре народов России и подготовят выступления, вдохновившись национальным колоритом и вкладом регионов в общую победу.
"Неизменно в центре события – соревнование лучших пиротехнических команд мира, и на этот раз – российских. Уже много лет подряд, наши команды побеждают и занимают призовые места в самых престижных международных конкурсах", - отметили организаторы.
Откроет программу фестиваля фрагмент праздничного салюта Победы 9 мая 1945 года в Москве. Завершит мероприятие грандиозный фейерверк в цветах российского триколора.
РИА Новости выступает официальным информационным агентством фестиваля фейерверков "Ростех".
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День ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)РостехМосква
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