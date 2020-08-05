https://ria.ru/20200805/1575404437.html
Экологическая бомба: зараженная территория "Усольехимпрома"
На заброшенном предприятии "Усольехимпром" земля пропитана опасными отходами и ртутью. В близлежащем городе введен режим ЧС. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском рассматривалась на совещании у Владимира Путина. Глава государства распорядился направить на "Усольехимпром" войска химической защиты Минобороны.
2020-08-05T15:13
2020-08-05T15:13
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2020
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Экологическая бомба: зараженная территория «Усольехимпрома»
На заброшенном предприятии «Усольехимпром» земля пропитана опасными отходами и ртутью. В близлежащем городе введен режим ЧС. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском рассматривалась на совещании у Владимира Путина. Глава государства распорядился направить на «Усольехимпром» войска химической защиты Минобороны.
2020-08-05T15:13
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, новости - экология, видео
Экологическая бомба: зараженная территория "Усольехимпрома"
На заброшенном предприятии "Усольехимпром" земля пропитана опасными отходами и ртутью. В близлежащем городе введен режим ЧС. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском рассматривалась на совещании у Владимира Путина. Глава государства распорядился направить на "Усольехимпром" войска химической защиты Минобороны.
2020-08-05T15:13
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PT3M24S
Экологическая бомба: зараженная территория "Усольехимпрома"
На заброшенном предприятии "Усольехимпром" земля пропитана опасными отходами и ртутью. В близлежащем городе введен режим ЧС. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском рассматривалась на совещании у Владимира Путина. Глава государства распорядился направить на "Усольехимпром" войска химической защиты Минобороны.