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Экологическая бомба: зараженная территория "Усольехимпрома"
На заброшенном предприятии "Усольехимпром" земля пропитана опасными отходами и ртутью. В близлежащем городе введен режим ЧС. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском рассматривалась на совещании у Владимира Путина. Глава государства распорядился направить на "Усольехимпром" войска химической защиты Минобороны.
2020-08-05T15:13
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Экологическая бомба: зараженная территория «Усольехимпрома»
На заброшенном предприятии «Усольехимпром» земля пропитана опасными отходами и ртутью. В близлежащем городе введен режим ЧС. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском рассматривалась на совещании у Владимира Путина. Глава государства распорядился направить на «Усольехимпром» войска химической защиты Минобороны.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
видео, новости - экология, видео
Экологическая бомба: зараженная территория "Усольехимпрома"
На заброшенном предприятии "Усольехимпром" земля пропитана опасными отходами и ртутью. В близлежащем городе введен режим ЧС. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском рассматривалась на совещании у Владимира Путина. Глава государства распорядился направить на "Усольехимпром" войска химической защиты Минобороны.
2020-08-05T15:13
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Экологическая бомба: зараженная территория "Усольехимпрома"

15:13 05.08.2020
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На заброшенном предприятии "Усольехимпром" земля пропитана опасными отходами и ртутью. В близлежащем городе введен режим ЧС. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском рассматривалась на совещании у Владимира Путина. Глава государства распорядился направить на "Усольехимпром" войска химической защиты Минобороны.
1411516437
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