Экологическая бомба: зараженная территория "Усольехимпрома"

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На заброшенном предприятии "Усольехимпром" земля пропитана опасными отходами и ртутью. В близлежащем городе введен режим ЧС. Экологическая ситуация в Усолье-Сибирском рассматривалась на совещании у Владимира Путина. Глава государства распорядился направить на "Усольехимпром" войска химической защиты Минобороны.