В Рособрнадзоре рассказали о возможных изменениях в ЕГЭ

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ЕГЭ по всем предметам постепенно начнет включать задания, проверяющие умение применять знания в незнакомой, в "измененной ситуации", в следующем году это может коснуться экзамена по истории, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации ЕГЭ по всем предметам постепенно начнет включать задания, проверяющие умение применять знания в незнакомой, в "измененной ситуации", в следующем году это может коснуться экзамена по истории, заявил начальник управления организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора Игорь Круглинский.

Комментируя дискуссию вокруг заданий ЕГЭ по химии, возникшую в этом году, он отметил, что в экзамен не были включены новые задания, а "изменился контекст и условия, задания в принципе остались такие же, какие были".

"Такая работа ведется планомерно по всем предметам, по всем предметам корректировки есть... Потихоньку эти задания, формулировки начинают присутствовать у нас во всех предметах, потому что если мы с вами почитаем какие-нибудь обзоры, связанные с участием наших ребят в международных исследованиях, международных олимпиадах, мы как раз и видим, что мы западаем там, где необходимо применить знания в новой, измененной ситуации. Поэтому, мне кажется, это правильный, планомерный ход", - заявил Круглинский в эфире радио "Комсомольская правда".

"Я думаю, что какие-то движения в этом плане будут сделаны в следующем году и, например, в экзамене по истории", - добавил он.

Круглинский также отметил, что какое-то время назад "был большой шум" из-за экзамена по математике профильного уровня, когда в задании, например, было необходимо указать количество банок краски, которую нужно купить для покраски комнаты, а школьники указывали дробное значение.

ЕГЭ по химии прошел в России 16 июля. В тот же день на платформе change.org стали появляться петиции с требованиями изменить критерии оценивания и снизить проходной балл по ЕГЭ по химии для выпускников этого года, поскольку полученные на экзамене задания якобы не соответствовали уровню заданий, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений, оказались сложнее представленных демоверсий. В некоторых петициях результаты экзамена предлагают признать недействительными.