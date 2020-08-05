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Керимов и его семья впервые возглавили российский список Forbes
Сулейман Керимов и его семья, владеющие золотодобывающей компанией "Полюс", впервые в истории рейтинга Forbes поднялись на первое место в его российской части. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T15:12
россия
владимир лисин
forbes
владимир потанин
сулейман керимов
новолипецкий металлургический комбинат
экономика
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https://ria.ru/20200601/1572271627.html
Видите, как всем злопыхателям вопреки растет благосостояние россиян!)))
16
Конечно, Иванов там вряд-ли когда окажется в наше стране, разве что какой-то камуфляжный "иванов" )
10
8
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир лисин, forbes, владимир потанин, сулейман керимов, новолипецкий металлургический комбинат, экономика

Керимов и его семья впервые возглавили российский список Forbes

14:56 05.08.2020 (обновлено: 15:12 05.08.2020)
3474
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСулейман Керимов в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Сулейман Керимов в Гостином дворе перед началом оглашения ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному Собранию
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Сулейман Керимов и его семья, владеющие золотодобывающей компанией "Полюс", впервые в истории рейтинга Forbes поднялись на первое место в его российской части.
По состоянию на 13:00 мск состояние семьи Керимова оценивалось в 24,7 миллиарда долларов, с начала дня оно увеличилось на 1,7 миллиарда долларов.
Банкноты номиналом один доллар США
1 июня, 09:35
Российские миллиардеры с января потеряли более 30 миллиардов долларов
Бывший лидер списка Владимир Потанин (совладелец "Норникеля") переместился на второе место с оценкой состояния в 24,6 миллиарда долларов. Замыкает тройку богатейших бизнесменов России Владимир Лисин (основной владелец НЛМК), его состояние составляет 21,9 миллиарда долларов.
Стоимость золота выросла почти на 20% за первые полгода 2020-го, ралли цен на этот драгоценный металл резко ускорилось в последние недели. Во вторник цена на золото впервые в истории превзошла отметку в две тысячи долларов за унцию. Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, остается высоким из-за постоянной обеспокоенности, связанной с экономическими последствиями пандемии коронавируса.
226312795
Обсудить 8
РоссияВладимир ЛисинForbesВладимир ПотанинСулейман КеримовНоволипецкий металлургический комбинатЭкономика
Популярные комментарии
Видите, как всем злопыхателям вопреки растет благосостояние россиян!)))
5 августа, 16:15
big_medved
2110120
Конечно, Иванов там вряд-ли когда окажется в наше стране, разве что какой-то камуфляжный "иванов" )
5 августа, 15:00
Ram Kale
620002
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