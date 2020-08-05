Керимов и его семья впервые возглавили российский список Forbes

По состоянию на 13:00 мск состояние семьи Керимова оценивалось в 24,7 миллиарда долларов, с начала дня оно увеличилось на 1,7 миллиарда долларов.

Стоимость золота выросла почти на 20% за первые полгода 2020-го, ралли цен на этот драгоценный металл резко ускорилось в последние недели. Во вторник цена на золото впервые в истории превзошла отметку в две тысячи долларов за унцию. Спрос на золото, которое традиционно считается надежным активом, остается высоким из-за постоянной обеспокоенности, связанной с экономическими последствиями пандемии коронавируса.