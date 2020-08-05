Между Москвой и Петербургом запустили дополнительные поезда "Сапсан"

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. РЖД по пятницам в августе назначили дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания.

"Для удовлетворения высокого спроса пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в августе ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан" по пятницам – 7, 14, 21, 28 августа", - говорится в сообщении.

В частности, доппоезд будет отправлять из Санкт-Петербурга в указанные дни в 11-10 и прибывать в Москву в 14-56, из Москвы - в 11-40 с прибытием в 15-26.

РЖД напоминают, что для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдинг РЖД принимает комплекс мер. Все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов и в пути следования.

Поезда "Сапсан" также оснащены климатическими установками, обеспечивающими поддержание комфортной и безопасной воздушной среды в салонах: в климатических установках вагонов реализована функция обеззараживания воздуха пассажирского салона ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, обеспечивающая уничтожение микробов, вирусов и других патогенных микроорганизмов.