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Между Москвой и Петербургом запустили дополнительные поезда "Сапсан"
РЖД по пятницам в августе назначили дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:26
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, ржд, москва, санкт-петербург, общество

Между Москвой и Петербургом запустили дополнительные поезда "Сапсан"

14:19 05.08.2020 (обновлено: 14:26 05.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПассажир у поезда "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Пассажир у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости/Прайм. РЖД по пятницам в августе назначили дополнительные поезда "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания.

"Для удовлетворения высокого спроса пассажиров на поездки между Москвой и Санкт-Петербургом в августе ОАО "РЖД" назначает дополнительные поезда "Сапсан" по пятницам – 7, 14, 21, 28 августа", - говорится в сообщении.

В частности, доппоезд будет отправлять из Санкт-Петербурга в указанные дни в 11-10 и прибывать в Москву в 14-56, из Москвы - в 11-40 с прибытием в 15-26.
РЖД напоминают, что для защиты здоровья пассажиров и сотрудников в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации холдинг РЖД принимает комплекс мер. Все поезда дальнего следования после каждого рейса проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов и в пути следования.
Поезда "Сапсан" также оснащены климатическими установками, обеспечивающими поддержание комфортной и безопасной воздушной среды в салонах: в климатических установках вагонов реализована функция обеззараживания воздуха пассажирского салона ультрафиолетовыми бактерицидными лампами, обеспечивающая уничтожение микробов, вирусов и других патогенных микроорганизмов.
Перед рейсами и в пути следования ведется постоянный мониторинг состояния здоровья работников поездных бригад. Всем сотрудникам, взаимодействующим с пассажирами, перед началом рабочего дня измеряется температура. При любых симптомах, указывающих на ухудшение состояния здоровья, они направляются домой для вызова врача и постановки диагноза.
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