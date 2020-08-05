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Украина вышла из очередного соглашения СНГ
Киев вышел из соглашения о сотрудничестве в научно-исследовательской деятельности между пограничными войсками стран СНГ. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T17:19
снг
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Давно пора вернуть все земли что передали ей во времена "советской оккупации".
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
снг, украина, в мире

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

14:16 05.08.2020 (обновлено: 17:19 05.08.2020)
22547
© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России
© AP Photo / Inna Varenytsia
КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Киев вышел из соглашения о сотрудничестве в научно-исследовательской деятельности между пограничными войсками стран СНГ.
Правительство Украины приняло это решение на заседании без обсуждения.
Документ подписали в Москве в апреле 1996 года. Соглашение предусматривает, в частности, сотрудничество при разработке "современных технических средств охраны границ, перспективных материалов и образцов специальной техники пограничных войск".
Власти Украины во время президентства Петра Порошенко неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее, официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина не подала.
Дмитрий Кулеба
27 сентября 2019, 10:06
Вице-премьер Украины назвал СНГ "клубом неудачников"
При президенте Владимире Зеленском Киев продолжил ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июня заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 документа, из них в силе остаются около 300.
Он добавил, что власти в вопросе разрыва договоров не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые живут в России.
По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.
Первого апреля 2019 года прекратил действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
3 апреля, 22:54
Лукашенко усомнился в возвращении Украины в СНГ
342135821622
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СНГУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Давно пора вернуть все земли что передали ей во времена "советской оккупации".
5 августа, 14:28
Игорь Бердин
2930000617
скатертью дорога>>>
5 августа, 14:19
Негатив Сплошной !
1450010277
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