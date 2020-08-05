Украина вышла из очередного соглашения СНГ

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Киев вышел из соглашения о сотрудничестве в научно-исследовательской деятельности между пограничными войсками стран СНГ.
Правительство Украины приняло это решение на заседании без обсуждения.
Документ подписали в Москве в апреле 1996 года. Соглашение предусматривает, в частности, сотрудничество при разработке "современных технических средств охраны границ, перспективных материалов и образцов специальной техники пограничных войск".
Власти Украины во время президентства Петра Порошенко неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее, официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина не подала.
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При президенте Владимире Зеленском Киев продолжил ревизию соглашений с Россией и СНГ. Так, замминистра иностранных дел Украины Василий Боднар 22 июня заявил, что до начала конфликта в Донбассе действовало 453 документа, из них в силе остаются около 300.
Он добавил, что власти в вопросе разрыва договоров не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые живут в России.
По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.
Первого апреля 2019 года прекратил действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.
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