Украина вышла из очередного соглашения СНГ

КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Киев вышел из соглашения о сотрудничестве в научно-исследовательской деятельности между пограничными войсками стран СНГ

Правительство Украины приняло это решение на заседании без обсуждения.

Документ подписали в Москве в апреле 1996 года. Соглашение предусматривает, в частности, сотрудничество при разработке "современных технических средств охраны границ, перспективных материалов и образцов специальной техники пограничных войск".

Власти Украины во время президентства Петра Порошенко неоднократно заявляли о намерении выйти из СНГ. Киев отозвал своих представителей из всех уставных органов Содружества. Тем не менее, официальные документы о прекращении участия и выходе из базовых соглашений Украина не подала.

Он добавил, что власти в вопросе разрыва договоров не делают "радикально-эмоциональных" шагов, поскольку это может навредить украинцам, которые живут в России.

По словам дипломата, необходимо соблюдать все процедуры, чтобы не было двоякой трактовки документов.