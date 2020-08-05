Аккаунт Sputnik Турция в Twitter перешагнул отметку в миллион подписчиков

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Официальный аккаунт новостного агентства Sputnik Турция в сервисе микроблогов Twitter перешагнул отметку в 1 млн подписчиков. Для сравнения: на турецкие страницы DW в соцсети подписаны 636 тыс. пользователей, Independent – 258 тыс., Euronews – 526 тыс., Voice of America – 234 тыс.
На странице Sputnik Турция в Twitter ежедневно публикуются сотни информационных материалов, срочных новостей, мультимедиа-контент, включая инфографику, видео и фотографии. Sputnik Турция в турецком сегменте микроблога входит в число информационных порталов с наиболее высоким уровнем взаимодействия с читателями. Так, самые популярные публикации набирают тысячи лайков и репостов, а суммарное число просмотров страницы в месяц достигает нескольких сотен миллионов.
Среди подписчиков Sputnik Турция в Twitter – крупные государственные деятели, известные журналисты, организации. Sputnik Турция также имеет аккаунты в Facebook, YouTube, Instagram, а общая аудитория агентства в социальных сетях приблизилась к 1,5 млн подписчиков.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
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