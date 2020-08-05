Эксперт рассказала о судне, груз с которого мог взорваться в Бейруте

"Я занималась этим в 2014 году… Насколько я помню, судно пришло в Бейрут, оно оказалось брошенное. Капитан ко мне обратился по поводу зарплаты. Потом оказалось, что владелец задолжал за топливо и просто забыл про них. Они сидели без воды, без еды… Мы очень много переписывались, но этот архив с 2014 года, который у меня был, он "снесен" в компьютере. Он (капитан - ред.) очень много мне писал, когда судовая почта как-то работала, просто архив не сохранился… Я нашла еще обращение в суд. Юристы там работали", - рассказала агентству Ананьина.