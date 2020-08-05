Эксперт рассказала о судне, груз с которого мог взорваться в Бейруте

КРАСНОДАР, 5 авг - РИА Новости. Капитан судна Rhosus, груз аммиачной селитры с которого мог взорваться в ливанском Бейруте, просил помощи у Российского профсоюза моряков в 2014 году, когда судно бросил судовладелец, рассказала РИА Новости инспектор организации в Новороссийске Ольга Ананьина.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры, повреждена половина зданий города, а больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. Правительство Ливана объявило трехдневный траур по жертвам трагедии. По последним данным, более 100 человек погибли и около 4 тысяч пострадали. Многие люди до сих пор считаются пропавшими. По данным ливанского телеканала LBCI, Высший совет по обороне Ливана объявил на заседании, что взорвавшиеся материалы были конфискованы в 2014 году с зарегистрированного в Молдавии сухогруза Rhosus.
"Я занималась этим в 2014 году… Насколько я помню, судно пришло в Бейрут, оно оказалось брошенное. Капитан ко мне обратился по поводу зарплаты. Потом оказалось, что владелец задолжал за топливо и просто забыл про них. Они сидели без воды, без еды… Мы очень много переписывались, но этот архив с 2014 года, который у меня был, он "снесен" в компьютере. Он (капитан - ред.) очень много мне писал, когда судовая почта как-то работала, просто архив не сохранился… Я нашла еще обращение в суд. Юристы там работали", - рассказала агентству Ананьина.
Российский профсоюз моряков в 2014 году сообщал, что Rhosus под флагом Молдавии стояло в порту Бейрут, где судовладелец бросил экипаж на произвол судьбы, тогда моряки регулярно обращались за помощью в посольства России и Украины. По данным профсоюза, их работодатель – кипрская компания Teto Shipping, Rhosus был задержан в Бейруте из-за грубых нарушений правил эксплуатации судна и невыплаты заработной платы. Профсоюз сообщал, что на борту судна находится аммиачная селитра. Согласно данным сервиса для отслеживания судов Marine traffic, последняя полученная позиция судна Rhosus в 2014 году - порт Бейрут.
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