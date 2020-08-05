Эксперт рассказал о перспективах вывода оружия в космос

"Что касается начала вывода оружия в космос в широком плане, это совершенно не обязательно какое-то ударное оружие. К сожалению, эта перспектива совершенно четко просматривается. Причем, что печально - обе стороны (США и РФ - ред.) понимают, что это очень опасный этап и обе стороны не хотят, чтобы этот процесс начался. Но уровень взаимного недоверия настолько высок, что действительно из-за этой неосведомленности, подозрительности и недоверия высока вероятность, что такой процесс может начаться в ближайшей перспективе, если мы не примем соответствующие меры организационного и технического характера", - сказал он во время онлайн-конференции "Ядерные амбиции США: от Трумэна до Трампа" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".