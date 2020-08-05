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Эксперт рассказал о перспективах вывода оружия в космос
Перспектива начала вывода оружия в космос реальна, если не будут приняты соответствующие меры, считает научный руководитель военно-политического направления... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:04
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россия, космос - риа наука, российская академия наук, сша, безопасность

Эксперт рассказал о перспективах вывода оружия в космос

13:04 05.08.2020
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© NASA / Jessica MeirВид на Землю с борта МКС
Вид на Землю с борта МКС
© NASA / Jessica Meir
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перспектива начала вывода оружия в космос реальна, если не будут приняты соответствующие меры, считает научный руководитель военно-политического направления исследований Института США и Канады РАН Павел Золотарев.
"Что касается начала вывода оружия в космос в широком плане, это совершенно не обязательно какое-то ударное оружие. К сожалению, эта перспектива совершенно четко просматривается. Причем, что печально - обе стороны (США и РФ - ред.) понимают, что это очень опасный этап и обе стороны не хотят, чтобы этот процесс начался. Но уровень взаимного недоверия настолько высок, что действительно из-за этой неосведомленности, подозрительности и недоверия высока вероятность, что такой процесс может начаться в ближайшей перспективе, если мы не примем соответствующие меры организационного и технического характера", - сказал он во время онлайн-конференции "Ядерные амбиции США: от Трумэна до Трампа" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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Ситуация в космосе очень сложная, там нарастает конкурентная среда и в плане распределения орбит и частот, каждое государство с космическими аппаратами начинает зависеть от этих систем, пояснил Золотарев.
"Поэтому угроза того, что начнется вывод оружия в космос, она реальна, и ее надо предотвратить. Тут важно не столько заниматься взаимными обвинениями, сколько искать шаги как ликвидировать уровень взаимного недоверия и развивать уровень коррективного мониторинга ситуации в космосе", - добавил он.
27-30 июля в Вене состоялась встреча межведомственных делегаций России и США в рамках двустороннего стратегического диалога в формате последовательно проводившихся экспертных рабочих групп по космической безопасности, по доктринам и потенциалам, по транспарентности и верификации. Стороны договорились перевести заседания рабочей группы по космической безопасности на регулярную основу.
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РоссияКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукСШАБезопасность
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