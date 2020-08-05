https://ria.ru/20200805/1575396784.html
Жириновский считает, что Ефремов должен получить максимальный срок
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актер Михаил Ефремов должен получить максимальный срок в 12 лет за смертельное ДТП. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:55
2020-08-05T12:55
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
лдпр
владимир жириновский
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200805/1575394020.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, лдпр, владимир жириновский, москва, происшествия