Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575396784.html
Жириновский считает, что Ефремов должен получить максимальный срок
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актер Михаил Ефремов должен получить максимальный срок в 12 лет за смертельное ДТП. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:55
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
лдпр
владимир жириновский
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575386816_0:172:2521:1590_1400x0_80_0_0_4be548b4d0b4f52db23624e061b1757f.jpg
https://ria.ru/20200805/1575394020.html
3
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575386816_0:172:2521:1590_1400x0_80_0_0_4be548b4d0b4f52db23624e061b1757f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575386816_86:0:2437:1763_1400x0_80_0_0_7ceac0e0a5d0b3754f3bc83b4f40daca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575386816_380:0:2143:1763_1400x0_80_0_0_bf82f9d79240c46b9827b5b41e44b309.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, лдпр, владимир жириновский, москва, происшествия

Жириновский считает, что Ефремов должен получить максимальный срок

12:55 05.08.2020
539
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актер Михаил Ефремов должен получить максимальный срок в 12 лет за смертельное ДТП.
"Ефремову - 12 лет, максимальный срок, чтобы пьяницы по дорогам не катались", - сказал Жириновский в ходе общения с молодежью на форуме "Территория смыслов".
По версии следствия, Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. В суде актер заявил, что ничего не помнит об аварии, соответственно, не может признать вину.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Вчера, 12:27
Ефремов забыл, как после ДТП его проверяли на алкоголь
10120016
Обсудить 3
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовЛДПРВладимир ЖириновскийМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Ефремов пожаловался судье на адвоката Добровинского
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Суд не признал гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым потерпевшей
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Ефремов забыл, как после ДТП его проверяли на алкоголь
Экс-депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион
В Крыму призыв экс-депутата Рады "паковать манатки" назвали фашизмом
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Обнародованы результаты технической экспертизы по делу Ефремова
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников предупредил Ефремова о последствиях отказа раскаяться за ДТП
Актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Сотрудник ДПС рассказал в суде подробности ДТП с участием Ефремова
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП
Адвокат рассказал о видео с места ДТП с участием Ефремова
Музыкант и композитор Юрий Лоза
"Ты кто?": Лоза раскритиковал Ефремова за отказ признать вину в ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде Москвы
Сотрудник ДПС рассказал о поведении Ефремова после ДТП
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы во время слушаний по делу о ДТП
Прокурор рассказал о нарушении Ефремовым ПДД в момент аварии
Руслан Бальбек
Бальбек сравнил слова Кравчука о Крыме с историей о "Летучем голландце"
Ефремов сидит в зале суда на первом заседании по существу уголовного дела
Ефремов отказался признать вину в ДТП
Анастасия Заворотнюк
Знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении состояния актрисы
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния