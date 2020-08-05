Жириновский считает, что Ефремов должен получить максимальный срок

"Ефремову - 12 лет, максимальный срок, чтобы пьяницы по дорогам не катались", - сказал Жириновский в ходе общения с молодежью на форуме "Территория смыслов".

Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы от 5 до 12 лет. В суде актер заявил, что ничего не помнит об аварии, соответственно, не может признать вину.