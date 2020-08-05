В Ленобласти протестируют пилотные сервисы для бизнеса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Ленинградская область вошла в тройку субъектов РФ, которые примут участие в эксперименте Минстроя России по тестированию информационного обеспечения градостроительной деятельности с применением облачных решений, сообщил губернатор региона . Ленинградская область вошла в тройку субъектов РФ, которые примут участие в эксперименте Минстроя России по тестированию информационного обеспечения градостроительной деятельности с применением облачных решений, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко

По его словам, Ленинградская область два года подряд остается лидером в стране по количеству введенных в срой квадратных метров на одного жителя. На территории региона также активно ведутся работы по возведению новых промышленных и логистических объектов.

"Наша задача — сделать эти процессы для бизнеса удобнее, создать единое цифровое пространство в сфере строительства, чтобы избежать излишней бумажной работы и ускорить получение госуслуг", — отметил Дрозденко.

Эксперимент продлится до 1 декабря 2022 года, он направлен на повышение качества и доступности госуслуг для бизнеса, обеспечение доступа к актуальным и достоверным данным в области градостроительной деятельности.

Как отметили в пресс-службе областной администрации, в числе показателей проекта — перевод в электронный вид к 2022 году до 70% разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка, а также обеспечение возможности получения ряда справок для инвесторов в автоматическом режиме.

"На региональном портале госуслуг Ленинградской области уже сейчас можно отправить заявку на получение разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию. Услуга по выдаче градостроительного плана и сервисы для бизнеса, обеспечивающие доступ к информации о земельных участках и градостроительной документации региона, появятся в течение года", - резюмировали в обладминистрации.