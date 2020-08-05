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https://ria.ru/20200805/1575392842.html
Сериал "Чики" посмотрели более 13 миллионов раз
Российский сериал "Чики" режиссера Эдуарда Оганесяна набрал более 13 миллионов просмотров, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса more.tv, где... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:10
что посмотреть
культура
эдуард оганесян
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
что посмотреть , эдуард оганесян, кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева

Сериал "Чики" посмотрели более 13 миллионов раз

13:10 05.08.2020
1689
© Предоставлено more.tvКадр из сериала "Чики"
Кадр из сериала Чики
© Предоставлено more.tv
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российский сериал "Чики" режиссера Эдуарда Оганесяна набрал более 13 миллионов просмотров, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса more.tv, где транслируют шоу.

"Многосерийная драма "Чики" собрала уже более 13 миллионов просмотров, причем высокий зрительский интерес поддерживался на протяжении всего сериала. Финальный эпизод, вышедший в эфир 16 июля, по-прежнему остается лидером по просмотрам на сервисе, а сам сериал – самым популярным проектом лета по запросам и упоминаниям в интернете", – говорится в сообщении пресс-службы.

Драматическая комедия "Чики" рассказывает о четырех подругах из маленького городка, которые работали проститутками на трассе, но решили завязать с грязным прошлым и начать собственный бизнес – открыть фитнес-клуб. Но оказалось, что сделать это непросто, так как помимо проблем с деньгами, подругам стали угрожать местные бандиты.
Главные роли в сериале исполнили: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, а также Антон Лапенко, Виталий Кищенко, Сергей Гилев и другие.
Ранее в СМИ появилась информация, что общественники подали жалобу на сериал "Чики" за пропаганду феминизма и ЛГБТ, требуя привлечь к ответственности владельцев сериала за предоставление к нему свободного доступа. Пресс-служба сервиса more.tv сообщила РИА Новости, что сериал создан и распространяется в рамках российского законодательства, онлайн-платформа официальных претензий и запросов с жалобами не получала.
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Культурачто посмотретьЭдуард ОганесянКино и сериалыНовости культурыИрина Горбачева
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