Сериал "Чики" посмотрели более 13 миллионов раз

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Российский сериал "Чики" режиссера Эдуарда Оганесяна набрал более 13 миллионов просмотров, сообщили РИА Новости в пресс-службе онлайн-сервиса more.tv, где транслируют шоу.

"Многосерийная драма "Чики" собрала уже более 13 миллионов просмотров, причем высокий зрительский интерес поддерживался на протяжении всего сериала. Финальный эпизод, вышедший в эфир 16 июля, по-прежнему остается лидером по просмотрам на сервисе, а сам сериал – самым популярным проектом лета по запросам и упоминаниям в интернете", – говорится в сообщении пресс-службы.

Драматическая комедия "Чики" рассказывает о четырех подругах из маленького городка, которые работали проститутками на трассе, но решили завязать с грязным прошлым и начать собственный бизнес – открыть фитнес-клуб. Но оказалось, что сделать это непросто, так как помимо проблем с деньгами, подругам стали угрожать местные бандиты.

Главные роли в сериале исполнили: Ирина Горбачева, Ирина Носова, Алена Михайлова, Варвара Шмыкова, а также Антон Лапенко, Виталий Кищенко, Сергей Гилев и другие.