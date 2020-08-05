Эксперт объяснил розовый цвет взрыва в Бейруте

Дым от взрыва в Бейруте, Ливан

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Розовый цвет дыма от взрыва в Розовый цвет дыма от взрыва в Бейруте связан с веществами, которые хранились на складах в порту и были подняты в воздух взрывной волной, рассказал в среду РИА Новости независимый военный эксперт, кандидат химических наук Олег Желтоножко.

Судя по фотографиям ЧП в Бейруте, облако после взрыва было ярко-розовым.

"Взрыв в Бейруте имел сложный характер, состоял из нескольких стадий, на появившийся розовый цвет облака могло оказывать влияние то, что взрывной волной в воздух подняло те вещества, которые находились в соседних складских помещениях. Кроме того, в воздух взрывной волной было поднято большое количество воды, что также оказало влияние на окраску поднявшейся в небо взвеси, образовавшейся в результате взрыва", - заявил Желтоножко.

Эксперт также уточнил, что уверенно можно сказать: "военная взрывчатка и промышленная так не взрывается, также не похоже на взрыв пиротехники, версия, что взорвались минеральные удобрения, наиболее правдоподобная".