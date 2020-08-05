https://ria.ru/20200805/1575390306.html
Минобороны получило еще один полк С-400
Концерн "Алмаз-Антей" передал Минобороны России второй за этот год полковой комплект зенитных ракетных систем С-400, сообщает в среду пресс-служба компании. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:28
2020-08-05T11:28
ян новиков
арктика
с-400 «триумф»
концерн пво "алмаз-антей"
сергей шойгу
в мире
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6
арктика
РИА Новости
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ян новиков, арктика, с-400 «триумф», концерн пво "алмаз-антей", сергей шойгу, в мире
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Концерн "Алмаз-Антей
" передал Минобороны России второй за этот год полковой комплект зенитных ракетных систем С-400
, сообщает в среду пресс-служба компании.
"Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области", - говорится в релизе.
Перед передачей системы вывели на полигон, где они продемонстрировали сопровождение реальных воздушных целей и без замечаний провели начальные стрельбы.
Как подчеркнул гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков
, слова которого приводятся в сообщении, новый полк С-400 передан Минобороны досрочно.
С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.
В 2019 году министр обороны РФ Сергей Шойгу
сообщал, что в 2020-м Вооруженные силы России получат четыре полковых комплекта "Триумфа". Такие комплексы в настоящее время несут боевое дежурство в Арктике
, в Центральной России, а также на юге страны.
Данные о том, сколько всего систем С-400 находится на вооружении российской армии, закрыты.