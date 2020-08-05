Минобороны получило еще один полк С-400

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Концерн " Концерн " Алмаз-Антей " передал Минобороны России второй за этот год полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 , сообщает в среду пресс-служба компании.

"Концерн ВКО "Алмаз – Антей" передало российскому военному ведомству второй в текущем году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф". Торжественная церемония прошла на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области", - говорится в релизе.

Перед передачей системы вывели на полигон, где они продемонстрировали сопровождение реальных воздушных целей и без замечаний провели начальные стрельбы.

Как подчеркнул гендиректор "Алмаз-Антея" Ян Новиков , слова которого приводятся в сообщении, новый полк С-400 передан Минобороны досрочно.

С-400 "Триумф" разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для защиты от ударов авиации, стратегических, крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.

В 2019 году министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в 2020-м Вооруженные силы России получат четыре полковых комплекта "Триумфа". Такие комплексы в настоящее время несут боевое дежурство в Арктике , в Центральной России, а также на юге страны.