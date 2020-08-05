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https://ria.ru/20200805/1575390190.html
В Петербурге открывается выставка с работами музыканта Виктора Цоя
Ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы лидера группы "Кино" Виктора Цоя, созданные в 1987 – 1990 годы, впервые представляют в... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:35
культура
группа "кино"
новости культуры
выставки
виктор цой
рига
санкт-петербург
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
группа "кино", новости культуры, выставки, виктор цой, рига, санкт-петербург

В Петербурге открывается выставка с работами музыканта Виктора Цоя

14:35 05.08.2020
597
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкЛидер рок-группы "Кино" Виктор Цой
Лидер рок-группы Кино Виктор Цой
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы лидера группы "Кино" Виктора Цоя, созданные в 1987 – 1990 годы, впервые представляют в Санкт-Петербурге на выставке "Цой. Не кончится лето", сообщает городской комитет по культуре.
Выставка, приуроченная к 30-летней годовщине со дня трагической смерти Цоя (15 августа 1990-го года), продлится до 13 сентября.
На экспозиции будут показаны все работы, которыми Цой украшал стены обыкновенной московской квартиры, создавая собственное виртуальное пространство. Зрители увидят около сотни произведений, которые включают живопись, графику, авторские полароиды, а также личные вещи художника из коллекции Натальи Разлоговой.

"Для создания художественных объектов Цой использовал подручные средства: обыкновенные кухонные клеенки, целлофановые пакеты, хрупкие упаковочные материалы. Все, что попадалось под руку, подвергалось художественной переработке: одежда, аксессуары, предметы обихода. Любая крошечная и неприметная вещь — брелок, записная книжка или кассета полароида — в руках Виктора оживала и приобретала новые смыслы и ценность", – подчеркнули в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Вход на выставку "Цой. Не кончится лето" будет осуществляться по электронным билетам. Приобрести их можно на сайте в разделе контакты.
Виктор Цой учился в художественной школе, поступил на отделение оформителей в училище имени В. А. Серова, а затем в СГПТУ-61 на специальность резчика по дереву. Увлекшись музыкой, Цой оставил рисование как хобби. Он рисовал в собственном, свободном стиле.
Лидер группы "Кино" погиб в автокатастрофе под Ригой 15 августа 1990 года, спустя меньше месяца после 28-летия. По официальной версии, Цой уснул за рулем, его легкового автомобиля и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.
Кадр из фильма Цой
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