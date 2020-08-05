В Петербурге открывается выставка с работами музыканта Виктора Цоя

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг – РИА Новости. Ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы лидера группы "Кино" Виктора Цоя, созданные в 1987 – 1990 годы, впервые представляют в Санкт-Петербурге на выставке "Цой. Не кончится лето", Ранее не экспонировавшиеся уникальные графические и живописные работы лидера группы "Кино" Виктора Цоя, созданные в 1987 – 1990 годы, впервые представляют в Санкт-Петербурге на выставке "Цой. Не кончится лето", сообщает городской комитет по культуре.

Выставка, приуроченная к 30-летней годовщине со дня трагической смерти Цоя (15 августа 1990-го года), продлится до 13 сентября.

На экспозиции будут показаны все работы, которыми Цой украшал стены обыкновенной московской квартиры, создавая собственное виртуальное пространство. Зрители увидят около сотни произведений, которые включают живопись, графику, авторские полароиды, а также личные вещи художника из коллекции Натальи Разлоговой.

"Для создания художественных объектов Цой использовал подручные средства: обыкновенные кухонные клеенки, целлофановые пакеты, хрупкие упаковочные материалы. Все, что попадалось под руку, подвергалось художественной переработке: одежда, аксессуары, предметы обихода. Любая крошечная и неприметная вещь — брелок, записная книжка или кассета полароида — в руках Виктора оживала и приобретала новые смыслы и ценность", – подчеркнули в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

Вход на выставку "Цой. Не кончится лето" будет осуществляться по электронным билетам. Приобрести их можно на сайте в разделе контакты.

Виктор Цой учился в художественной школе, поступил на отделение оформителей в училище имени В. А. Серова, а затем в СГПТУ-61 на специальность резчика по дереву. Увлекшись музыкой, Цой оставил рисование как хобби. Он рисовал в собственном, свободном стиле.