Победитель конкурса "Лидеры России" стал замминистра цифрового развития

Дмитрий Огуряев с начала 2020 года работал советником министра связи. На новой должности он будет курировать деятельность министерства по развитию электронного правительства, а также отвечать за запуск, методологию и координацию суперсервисов (комплексных услуг на едином портале госуслуг). В его обязанности будут входить вопросы проектирования госсервисов и создание сквозной системы мониторинга их качества.

"Мне кажется, что на сегодняшний день направление цифровизации государственных услуг является одним из наиболее перспективных во всех отношениях. Это как раз то направление, где достаточно быстро можно увидеть результат своего труда и оценить его влияние на окружающих. Я рад, что работаю как раз на этом направлении и жду пополнения в нашу команду из числа настоящих Лидеров России", – отметил замминистра.