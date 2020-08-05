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Победитель конкурса "Лидеры России" стал замминистра цифрового развития
Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Дмитрий Огуряев назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:26
2020-08-05T11:26
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Дмитрий Огуряев назначен заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, сообщает пресс-служба АНО "Россия – страна возможностей".
Дмитрий Огуряев с начала 2020 года работал советником министра связи. На новой должности он будет курировать деятельность министерства по развитию электронного правительства, а также отвечать за запуск, методологию и координацию суперсервисов (комплексных услуг на едином портале госуслуг). В его обязанности будут входить вопросы проектирования госсервисов и создание сквозной системы мониторинга их качества.
"Мне кажется, что на сегодняшний день направление цифровизации государственных услуг является одним из наиболее перспективных во всех отношениях. Это как раз то направление, где достаточно быстро можно увидеть результат своего труда и оценить его влияние на окружающих. Я рад, что работаю как раз на этом направлении и жду пополнения в нашу команду из числа настоящих Лидеров России", – отметил замминистра.
Дмитрий Огуряев принимал участие в первом сезоне конкурса "Лидеры России" в 2017–2018 годах и стал его победителем, войдя в топ-100 лучших управленцев страны.