https://ria.ru/20200805/1575388793.html
Во время военных учений в ЕАО обрушился понтонный мост
Понтонный мост обрушился в Еврейской автономной области при проведении военных учений, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в администрации Смидовичского... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T11:02
2020-08-05T12:12
еврейская автономная область
происшествия
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https://ria.ru/20200601/1572313153.html
1
еврейская автономная область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
еврейская автономная область, происшествия