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Во время военных учений в ЕАО обрушился понтонный мост
Понтонный мост обрушился в Еврейской автономной области при проведении военных учений, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в администрации Смидовичского... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:12
еврейская автономная область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
еврейская автономная область, происшествия

Во время военных учений в ЕАО обрушился понтонный мост

11:02 05.08.2020 (обновлено: 12:12 05.08.2020)
3637
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПостроение солдат
Построение солдат
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 5 авг – РИА Новости. Понтонный мост обрушился в Еврейской автономной области при проведении военных учений, есть пострадавшие, сообщили РИА Новости в администрации Смидовичского района, где проходили учения.
"При проведении тактико-технических учений произошло обрушение понтонного моста, по пострадавшим информация уточняется. Проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
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