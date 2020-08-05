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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 139 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 139 человек с COVID-19, за все время - 14 490, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:51
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 139 пациентов с коронавирусом

10:51 05.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В России за сутки умерли 139 человек с COVID-19, за все время - 14 490, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 139 летальных случаев... За весь период по России умерло 14 490 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 18 человек умерли в Санкт-Петербурге, 11 - в Москве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность
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Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваСанкт-ПетербургОбщество
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