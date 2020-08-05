Эксперт предположил, из-за чего могла взорваться селитра в Бейруте

"Когда большие массы взрывоопасного материала, той же селитры, где-то долго хранятся, то не исключен взрыв, поскольку они способны к самовоспламенению и взрыву. У веществ такого класса есть свойство - "агломерация", слипание. И без видимых причин агломерированная масса взрывается", - заявил Гофштейн в среду РИА Новости.