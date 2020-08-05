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Эксперт предположил, из-за чего могла взорваться селитра в Бейруте
Самодетонация аммиачной селитры могла стать причиной мощного взрыва в Бейруте, ответственность за катастрофу лежит на людях, не знавших о ее опасных свойствах,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:51
взрыв в бейруте
александр гофштейн
бейрут
ливан
в мире
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бейрут
ливан
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Руины порта в Бейруте после мощного взрыва. Кадры с места событий
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным губернатора города, повреждена половина зданий города, больницы переполнены из-за большого количества пострадавших. По последним данным, погибли 78 человек, более 4 тысяч пострадали.
2020-08-05T10:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, александр гофштейн, бейрут, ливан, в мире

Эксперт предположил, из-за чего могла взорваться селитра в Бейруте

10:33 05.08.2020 (обновлено: 12:51 05.08.2020)
16396
© REUTERS / Issam AbdallahПоследствия взрыва в Бейруте, Ливан
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Issam Abdallah
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самодетонация аммиачной селитры могла стать причиной мощного взрыва в Бейруте, ответственность за катастрофу лежит на людях, не знавших о ее опасных свойствах, считает бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей заслуженный спасатель РФ Александр Гофштейн.
"Когда большие массы взрывоопасного материала, той же селитры, где-то долго хранятся, то не исключен взрыв, поскольку они способны к самовоспламенению и взрыву. У веществ такого класса есть свойство - "агломерация", слипание. И без видимых причин агломерированная масса взрывается", - заявил Гофштейн в среду РИА Новости.
"Катастрофа в полном смысле слова": последствия взрыва в Бейруте
© AP Photo / Hussein Malla

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

Последствия взрыва в Бейруте
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

Последствия взрыва в Бейруте
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© REUTERS / Mohamed Azakir

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

Последствия взрыва в Бейруте
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

Последствия взрыва в Бейруте
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
© REUTERS / Aziz Taher

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

Последствия взрыва в Бейруте
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
© РИА Новости / Виссам Матта / Перейти в фотобанк

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

Последствия взрыва в Бейруте
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

Последствия взрыва в Бейруте
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

Последствия взрыва в Бейруте
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© REUTERS / Mohamed Azakir

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

Последствия взрыва в Бейруте
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
© AP Photo / Hassan Ammar

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

Последствия взрыва в Бейруте
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
© REUTERS / Issam Abdallah

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

Последствия взрыва в Бейруте
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
© AP Photo / Hussein Malla

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

Последствия взрыва в Бейруте
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
© REUTERS / Aziz Taher

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

Последствия взрыва в Бейруте
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
© AP Photo / Bilal Hussein

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

Последствия взрыва в Бейруте
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
1 из 14

После взрыва в Бейруте уничтожен порт, повреждена половина городских зданий.

© AP Photo / Hussein Malla
2 из 14

Многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
3 из 14

По словам очевидцев, город "выглядит разрушенным, как на войне".

© REUTERS / Mohamed Azakir
4 из 14

Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия и рекомендовал ввести режим ЧП.

© REUTERS / Instagram/ Michel.Abboud
5 из 14

Многие из пострадавших при взрыве не получили медпомощи из-за нехватки мест в клиниках.

© REUTERS / Aziz Taher
6 из 14

Взрыв полностью разрушил четыре больницы, находившихся в них пациентов пришлось разместить в других госпиталях.

© РИА Новости / Виссам Матта
Перейти в фотобанк
7 из 14

Ситуация осложняется распространением в стране коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
8 из 14

Министр здравоохранения Ливана назвал сложившееся положение "катастрофой в полном смысле слова".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 14

Губернатор Бейрута оценил ущерб от взрыва в три-пять миллиардов долларов.

© REUTERS / Mohamed Azakir
10 из 14

Многие страны и международные организации предложили Бейруту помощь.

© AP Photo / Hassan Ammar
11 из 14

Всемирная организация здравоохранения выделяет медикаменты и хирургические наборы для лечения 500 раненых.

© REUTERS / Issam Abdallah
12 из 14

МЧС России отправляет на место трагедии пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами, спасателями и сотрудниками Роспотребнадзора.

© AP Photo / Hussein Malla
13 из 14

Катар, Ирак и Иордания заявили о готовности развернуть в Бейруте полевые госпитали.

© REUTERS / Aziz Taher
14 из 14

Греция направляет в Ливан спасателей подразделения по борьбе с последствиями катастроф.

© AP Photo / Bilal Hussein
По его мнению, характерной чертой таких событий является "невежество и безответственность".
"Люди хранят селитру или подобные соединения, но не знают о ее опасных свойствах", - посетовал эксперт.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 01:38
Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. Как сообщили власти, причиной стало ненадлежащее хранение 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры – половина зданий города получила повреждения, больницы переполнены пострадавшими.
По последним данным, погибли 78 человек, 4 тысячи ранены. В местном отделении Красного Креста РИА Новости высказали предположение, что число погибших превысит 100.
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