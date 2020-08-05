В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. У Совета Федерации нет лишних средств, которые могли бы попасть под сокращение, заявил РИА Новости глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко

Ранее Минфин предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей. В итоге ежегодное финансирование может составить около семи миллиардов.

"Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента. Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно не обоснованно", — сказал Тимченко.

По его словам, если снизить расходы на международную деятельность сенаторов, тогда они не будут ездить за границу, встречаться с коллегами и "отстаивать интересы России за рубежом". Если же сокращать финансирование поездок в регионы, то парламентарии "будут меньше встречаться с избирателями, меньше наши граждане будут понимать, какие законы принимают Госдума и Совфед", объяснил Тимченко.

Законодатель отметил, что хотя из-за пандемии коронавируса в первом полугодии отменили часть командировок членов Совета Федерации, то теперь они постараются наверстать все то, что не сделали в начале года.

"Судить по первому полугодию и предлагать сокращение расходов на парламентариев — необоснованно", — подчеркнул собеседник агентства.