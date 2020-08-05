https://ria.ru/20200805/1575385977.html
В Совфеде ответили на предложение Минфина сократить расходы
У Совета Федерации нет лишних средств, которые могли бы попасть под сокращение, заявил РИА Новости глава комитета верхней палаты парламента по регламенту... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:27
2020-08-05T11:55
вячеслав тимченко
совет федерации рф
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575380875.html
https://ria.ru/20200724/1574849547.html
Вячеслав Гаджиев
Это у простого рабочего могут на раз, два. А тут посопротивляются. Они же за деньгами приехали в белокаменную. А тут сократить им зарплаты. Хотя бездельников среди их пруд пруди.
202
isamsn
Зарплаты в первую очередь сократить депутатам до приемлемого уровня (хотя бы до 3 средних зарплат по стране), а то они живут отдельной жизнью от граждан. Ну а совет федерации нужен для принятия экстренных и важных государственных решений с которыми могли бы справится губернаторы и руководители правительств областей, а в том виде в котором он есть сейчас бесполезный поглотитель бюджетных средств .
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РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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вячеслав тимченко, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
У Совета Федерации
нет лишних средств, которые могли бы попасть под сокращение, заявил РИА Новости глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко
.
Ранее Минфин
предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы
и Совета Федерации
в совокупности на 1,9 миллиарда рублей. В итоге ежегодное финансирование может составить около семи миллиардов.
"Мы не согласимся с предлагаемым сокращением финансирования верхней палаты парламента. Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты — это абсолютно не обоснованно", — сказал Тимченко.
По его словам, если снизить расходы на международную деятельность сенаторов, тогда они не будут ездить за границу, встречаться с коллегами и "отстаивать интересы России за рубежом". Если же сокращать финансирование поездок в регионы, то парламентарии "будут меньше встречаться с избирателями, меньше наши граждане будут понимать, какие законы принимают Госдума и Совфед", объяснил Тимченко.
Законодатель отметил, что хотя из-за пандемии коронавируса
в первом полугодии отменили часть командировок членов Совета Федерации, то теперь они постараются наверстать все то, что не сделали в начале года.
"Судить по первому полугодию и предлагать сокращение расходов на парламентариев — необоснованно", — подчеркнул собеседник агентства.
Тимченко также напомнил о существовании трехсторонней комиссии с участием правительства по бюджетно-финансовой политике. И если там предложат сократить финансирование, то пусть приведут статьи, по которым можно урезать финансирование, подытожил он.