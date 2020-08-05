Выяснилось, посещали ли зарубежные туристы Россию в период пандемии

Въездной туризм в Россию в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 83,6 процента. Если в январе-июне прошлого года к нам с туристическими целями приехали 1 967 221 иностранец, то в январе-июне 2020 года – всего 322 801.