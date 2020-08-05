https://ria.ru/20200805/1575385778.html
Выяснилось, посещали ли зарубежные туристы Россию в период пандемии
Во втором квартале, когда в России действовали ограничения из-за пандемии, страну с туристическими целями не посетил ни один иностранец, сообщает АТОР со... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:40
2020-08-05T12:54
коронавирус в россии
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
казахстан
украина
филиппины
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https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574845998_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ac40efa2e5afa153f523942aa336d62b.jpg
https://ria.ru/20200804/1575297428.html
казахстан
украина
филиппины
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574845998_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ac40efa2e5afa153f523942aa336d62b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), казахстан, украина, филиппины