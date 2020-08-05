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Туризм
https://ria.ru/20200805/1575385778.html
Выяснилось, посещали ли зарубежные туристы Россию в период пандемии
Во втором квартале, когда в России действовали ограничения из-за пандемии, страну с туристическими целями не посетил ни один иностранец, сообщает АТОР со... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T12:54
коронавирус в россии
туризм
туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574845998_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ac40efa2e5afa153f523942aa336d62b.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), казахстан, украина, филиппины

Выяснилось, посещали ли зарубежные туристы Россию в период пандемии

12:40 05.08.2020 (обновлено: 12:54 05.08.2020)
3110
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСамая старая улица Москвы — Никольская
Самая старая улица Москвы — Никольская
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Во втором квартале, когда в России действовали ограничения из-за пандемии, страну с туристическими целями не посетил ни один иностранец, сообщает АТОР со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России.
Въездной туризм в Россию в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2019 года сократился на 83,6 процента. Если в январе-июне прошлого года к нам с туристическими целями приехали 1 967 221 иностранец, то в январе-июне 2020 года – всего 322 801.
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