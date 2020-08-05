Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles

Он подчеркнул, что распространенное мнение о том, что на момент роспуска группы ее участники ненавидели друг друга, не имеет отношения к действительности. По словам музыканта, The Beatles были "семьей".

Группу The Beatles основали в 1960-м. В ее составе играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в коллективе в разное время участвовали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Всего группа выпустила 13 студийных альбомов.