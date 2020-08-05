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Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles
Один из создателей The Beatles Пол Маккартни развеял популярный миф о причинах распада коллектива. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:08
2020-08-05T12:51
культура
пол маккартни
the beatles
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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пол маккартни, the beatles
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Один из создателей The Beatles Пол Маккартни развеял популярный миф о причинах распада коллектива.
Он подчеркнул, что распространенное мнение о том, что на момент роспуска группы ее участники ненавидели друг друга, не имеет отношения к действительности. По словам музыканта, The Beatles были "семьей".
"А в семьях бывают споры, бывают разногласия. И некоторые хотят делать что-то одно, а некоторые — что-то другое. Так что я думаю, распад произошел после одной из таких ссор", — отметил Маккартни в интервью GQ.
Группу The Beatles основали в 1960-м. В ее составе играли Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Также в коллективе в разное время участвовали Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол. Всего группа выпустила 13 студийных альбомов.
Журнал Rolling Stone признал участников The Beatles величайшими исполнителями всех времен. В 1970 году коллектив прекратил совместную работу.