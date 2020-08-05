https://ria.ru/20200805/1575383292.html
Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн рассказал о факторах, влияющих на развитие рака. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T09:23
2020-08-05T11:02
онкология
андрей каприн
здоровье
российская академия наук
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Evgeniy Domichev
курильщики - зло и себе и людям вокруг. оденьте на себя банку и курите в нее.
53
Агафон Батечко
А что? Окружающая среда, некачественные и изготовленные продукты питания по ТУ уже не влияют на фактор развития рака. Пальмовое масло, отравление атмосферы вредными для здоровья компонентами, загрязнённая для употребления вода-это не факторы возникновения риска заболевания раком. Если судить по качеству воды, которую я пил до 91 года и сейчас. Это небо и земля. Жена, когда первый раз приехала к нам, спросила- А почему у вас вода голубая? Она не голубая, она чистая! Она первый раз в жизни увидела чистую воду. А сейчас коричневая и грязная.
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6
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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онкология, андрей каприн, здоровье, российская академия наук
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн
рассказал о факторах, влияющих на развитие рака.
Он отметил, что генетикой можно объяснить около 15 процентов случаев развития онкологии, тогда как мутации, связанные с возрастом и образом жизни, имеют большее значение. В частности, врач указал на то, что курение в 30 раз увеличивает риск заболевания несколькими локализациями рака, а алкоголь дополнительно повышает риски.
"Вот смотришь, вроде генетически здоровая семья. А потом там появляется рак легкого, рак мочевого пузыря. Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки", — объяснил
онколог.
Он добавил, что организм сможет "прийти в себя" только через десять лет после того, как человек бросит курить.
Также Каприн рассказал о роли возраста, отметив, что после 65 каждые пять лет на десять процентов увеличивается количество клеточных мутаций, которые иммунитет уже не способен сдерживать.