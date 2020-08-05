https://ria.ru/20200805/1575380598.html
Врач дала советы страдающим от гипертонии
Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова рассказала в интервью... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T06:52
2020-08-05T06:52
россия
здоровье
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общество
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава
Галина Холмогорова рассказала в интервью телеканалу "Звезда
", какие правила необходимо соблюдать людям с гипертонией.
"Гипертония – это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного и перманентного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и "бросаются" на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо", - пояснила врач.
Холмогорова описала процедуру правильного подъема с кровати для пациентов с гипертонией. По ее словам, не следует резко вставать, при этом подъем должен проходить постепенно, с небольшой зарядкой.
Кроме того, больным с таким диагнозом необходим более долгий сон, ввиду особенности их организма достигающий примерно 10 часов, добавила врач.
Специалист указала, что у людей гипертонией "нет и не будет нормального артериального давления", а может быть лишь целевой уровень, "который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств", подобранных для каждого пациента в индивидуальном порядке.