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Врач дала советы страдающим от гипертонии
Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова рассказала в интервью... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T06:52
россия
здоровье
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, здоровье, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Врач дала советы страдающим от гипертонии

06:52 05.08.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Измерение артериального давления . Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова рассказала в интервью телеканалу "Звезда", какие правила необходимо соблюдать людям с гипертонией.
"Гипертония – это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного и перманентного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и "бросаются" на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо", - пояснила врач.
Холмогорова описала процедуру правильного подъема с кровати для пациентов с гипертонией. По ее словам, не следует резко вставать, при этом подъем должен проходить постепенно, с небольшой зарядкой.
Кроме того, больным с таким диагнозом необходим более долгий сон, ввиду особенности их организма достигающий примерно 10 часов, добавила врач.
Специалист указала, что у людей гипертонией "нет и не будет нормального артериального давления", а может быть лишь целевой уровень, "который достигается лишь с помощью аккуратного постоянного приема лекарств", подобранных для каждого пациента в индивидуальном порядке.
Коронавирус
5 июня, 10:48Распространение нового коронавируса
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РоссияЗдоровьеМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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