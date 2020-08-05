Врач дала советы страдающим от гипертонии

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Минздрава Галина Холмогорова рассказала в интервью телеканалу " Звезда ", какие правила необходимо соблюдать людям с гипертонией.

"Гипертония – это очень серьезное длительное заболевание, которое требует постоянного и перманентного лечения. Очень плохо поступают пациенты, которые бросают лекарственное лечение и "бросаются" на какие-то народные средства. Все это заканчивается довольно плохо", - пояснила врач.

Холмогорова описала процедуру правильного подъема с кровати для пациентов с гипертонией. По ее словам, не следует резко вставать, при этом подъем должен проходить постепенно, с небольшой зарядкой.

Кроме того, больным с таким диагнозом необходим более долгий сон, ввиду особенности их организма достигающий примерно 10 часов, добавила врач.