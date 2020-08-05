Украинского консула возмутило открытие границ Черногории для россиян

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Консул Консул Украины Черногории Михаил Шматов возмутился решением властей Черногории, согласно которому россияне могут въезжать в страну без ограничений. Соответствующий пост дипломат опубликовал на своей странице в Facebook

"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий", — заявил Шматов.

Дипломат добавил, что считает дискриминационными условия для граждан Украины.

В то же время он отметил, что открытие границ Черногории для граждан России было вопросом времени и "экономической целесообразности".

Открытие границ

Египет, Хорватия, Мальта, Куба, Черногория стала десятой страной, которая выразила готовность принимать российских туристов. Ранее об этом заявили Мальдивы , Объединенные Арабские Эмираты, Турция Мексика и Доминиканская Республика.

Власти Черногории отменили ограничения для въезда россиян на территорию страны, однако пока прямое авиасообщение с Россией отсутствует, и о его возобновлении официально объявлено не было. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов и выяснили, что количество поисков авиабилетов из Москвы в Тиват во вторник, 4 августа, выросло в девять раз по сравнению с понедельником. Интерес к этому направлению вышел на средний уровень прошлого года всего за несколько часов.

Приостановка авиасообщения

Россия из-за пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие авиаперевозки.

Власти связывали дату открытия границ с эпидемиологической ситуацией.