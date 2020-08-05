Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575380315.html
Украинского консула возмутило открытие границ Черногории для россиян
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился решением властей Черногории, согласно которому россияне могут въезжать в страну без ограничений... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T06:00
россия
черногория
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/154936/24/1549362474_0:243:2592:1701_1400x0_80_0_0_8a5ebbcc2bd003a3147ed6422272e93b.jpg
https://ria.ru/20200804/1575367086.html
https://ria.ru/20200804/1575297428.html
https://ria.ru/20200804/1575347930.html
россия
черногория
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/154936/24/1549362474_0:243:2592:1701_1400x0_80_0_0_8a5ebbcc2bd003a3147ed6422272e93b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/154936/24/1549362474_0:0:2592:1944_1400x0_80_0_0_9fce99a23c8a1a67f78a78775fb10108.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154936/24/1549362474_324:0:2268:1944_1400x0_80_0_0_e729b95abee0b666ac30031dde537391.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, черногория, украина, в мире

Украинского консула возмутило открытие границ Черногории для россиян

05:44 05.08.2020 (обновлено: 06:00 05.08.2020)
815
CC BY-SA 3.0 / Gertjan R. / Которская бухта, Черногория
Которская бухта, Черногория
CC BY-SA 3.0 / Gertjan R. /
Которская бухта, Черногория. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился решением властей Черногории, согласно которому россияне могут въезжать в страну без ограничений. Соответствующий пост дипломат опубликовал на своей странице в Facebook.
"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий", — заявил Шматов.
Дипломат добавил, что считает дискриминационными условия для граждан Украины.
В то же время он отметил, что открытие границ Черногории для граждан России было вопросом времени и "экономической целесообразности".
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Вчера, 19:58Туризм
Эксперты рассказали, как вырос спрос туристов на авиабилеты в Черногорию

Открытие границ

Черногория стала десятой страной, которая выразила готовность принимать российских туристов. Ранее об этом заявили Мальдивы, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Египет, Хорватия, Мальта, Куба, Мексика и Доминиканская Республика.
Власти Черногории отменили ограничения для въезда россиян на территорию страны, однако пока прямое авиасообщение с Россией отсутствует, и о его возобновлении официально объявлено не было. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов и выяснили, что количество поисков авиабилетов из Москвы в Тиват во вторник, 4 августа, выросло в девять раз по сравнению с понедельником. Интерес к этому направлению вышел на средний уровень прошлого года всего за несколько часов.
Вулкан Келимуту с тремя кратерными озерами в Индонезии
Вчера, 08:00Туризм
Самые красивые горные озера — между небом и скалами

Приостановка авиасообщения

Россия из-за пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие авиаперевозки.
Власти связывали дату открытия границ с эпидемиологической ситуацией.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания (Лондон), Турция (с 1 августа Анкара и Стамбул, с 10 августа — Анталья, Бодрум и Даламан) и Танзания (остров Занзибар).
Зарубежные страны. Виды Черногории
Вчера, 13:04Туризм
В АТОР рассказали, когда россияне смогут попасть в Черногорию
120010
Обсудить 0
РоссияЧерногорияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
В Госдуме оценили слова Лукашенко о "пожаре до Владивостока"
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Автомобиль службы Uber
Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Эксперты рассказали, как вырос спрос туристов на авиабилеты в Черногорию
Игорь Коломойский
СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
Трубы для газопровода Северный поток-2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Последствия взрыва в Бейруте
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
Пицца
Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Премьер Ливана назвал причину взрыва в порту Бейрута
Автомобиль скорой помощи в США
У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов
Черногория
Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
Приложение TikTok на экране смартфона
Трамп заявил, что часть прибыли от продажи TikTok пойдет минфину США
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"
Сотрудники ОМОН Белоруссии
Правозащитники заявили, что в Слуцке задержали 18 сторонников Тихановской
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Лента новостейМолния