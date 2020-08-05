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Украинского консула возмутило открытие границ Черногории для россиян
Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмутился решением властей Черногории, согласно которому россияне могут въезжать в страну без ограничений... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T05:44
2020-08-05T06:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, черногория, украина, в мире
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Консул Украины
в Черногории
Михаил Шматов возмутился решением властей Черногории, согласно которому россияне могут въезжать в страну без ограничений. Соответствующий пост дипломат опубликовал на своей странице в Facebook
.
"Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в "зеленую" зону без всяких условий", — заявил Шматов.
Дипломат добавил, что считает дискриминационными условия для граждан Украины.
В то же время он отметил, что открытие границ Черногории для граждан России было вопросом времени и "экономической целесообразности".
Открытие границ
Черногория стала десятой страной, которая выразила готовность принимать российских туристов. Ранее об этом заявили Мальдивы
, Объединенные Арабские Эмираты, Турция
, Египет
, Хорватия
, Мальта
, Куба
, Мексика
и Доминиканская Республика.
Власти Черногории отменили ограничения для въезда россиян на территорию страны, однако пока прямое авиасообщение с Россией отсутствует, и о его возобновлении официально объявлено не было. Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований проездных документов и выяснили, что количество поисков авиабилетов из Москвы
в Тиват во вторник, 4 августа, выросло в девять раз по сравнению с понедельником. Интерес к этому направлению вышел на средний уровень прошлого года всего за несколько часов.
Приостановка авиасообщения
Россия из-за пандемии с 27 марта прекратила регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие авиаперевозки.
Власти связывали дату открытия границ с эпидемиологической ситуацией.
Россия возобновила международное авиасообщение с 1 августа. На первом этапе полеты осуществляются только из Москвы, Санкт-Петербурга
и Ростова-на-Дону
. Странами, с которыми перелеты восстановят в первую очередь, оказались Великобритания
(Лондон
), Турция (с 1 августа Анкара
и Стамбул
, с 10 августа — Анталья
, Бодрум и Даламан) и Танзания
(остров Занзибар
).