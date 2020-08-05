Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта

"Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело. Где-то я уже читал, что у меня специализация по делам с расчленением. Это не так. Просто так совпало", — заявил юрист.

По словам Лукьянова, он взялся бы за это дело даже при других обстоятельствах. "Это не мой выбор, я сам дела не ищу", — заверил адвокат.

Кохал - супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) – была задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в расчленении мужа . По словам женщины, ее супруг скончался за четыре дня до задержания Кохал, а тело она расчленила сама. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.