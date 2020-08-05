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Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова, объяснил в беседе с "Газетой.ру", почему он участвует в защите вдовы рэпера Энди Картрайта Марины... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T05:08
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
россия
олег соколов (доцент спбгу)
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, россия, олег соколов (доцент спбгу), санкт-петербург, происшествия

Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта

05:07 05.08.2020 (обновлено: 05:08 05.08.2020)
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОбвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова, объяснил в беседе с "Газетой.ру", почему он участвует в защите вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал.
"Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело. Где-то я уже читал, что у меня специализация по делам с расчленением. Это не так. Просто так совпало", — заявил юрист.
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По словам Лукьянова, он взялся бы за это дело даже при других обстоятельствах. "Это не мой выбор, я сам дела не ищу", — заверил адвокат.
Кохал - супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) – была задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в расчленении мужа. По словам женщины, ее супруг скончался за четыре дня до задержания Кохал, а тело она расчленила сама. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.
Олег Соколов, по данным следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года у себя дома в Петербурге застрелил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с возлюбленной.
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Марина КохалГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтРоссияОлег Соколов (доцент СПбГУ)Санкт-ПетербургПроисшествия
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