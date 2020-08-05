https://ria.ru/20200805/1575380208.html
Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова, объяснил в беседе с "Газетой.ру", почему он участвует в защите вдовы рэпера Энди Картрайта Марины... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T05:07
2020-08-05T05:08
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
россия
олег соколов (доцент спбгу)
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338771_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_026da88eb1487a0a2eb10f3b6497d034.jpg
https://ria.ru/20200804/1575334320.html
https://ria.ru/20200804/1575330427.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338771_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_026da88eb1487a0a2eb10f3b6497d034.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338771_216:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_2ddaf0b5e39982e9c572a582f2015588.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575338771_438:0:2486:2048_1400x0_80_0_0_1043cfddb1646211bd55fec19603fa20.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, россия, олег соколов (доцент спбгу), санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости.
Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий историка Олега Соколова
, объяснил в беседе с "Газетой.ру
", почему он участвует в защите вдовы рэпера Энди Картрайта Марины Кохал
.
"Эти два дела ведутся параллельно. Я веду разные уголовные дела — ко мне обратились, было заключено соглашение, и я вступил в дело. Где-то я уже читал, что у меня специализация по делам с расчленением. Это не так. Просто так совпало", — заявил юрист.
По словам Лукьянова, он взялся бы за это дело даже при других обстоятельствах. "Это не мой выбор, я сам дела не ищу", — заверил адвокат.
Кохал - супруга украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) – была задержана в Санкт-Петербурге по подозрению в расчленении мужа
. По словам женщины, ее супруг скончался за четыре дня до задержания Кохал, а тело она расчленила сама. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".
Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Юшко в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.
Олег Соколов, по данным следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года у себя дома в Петербурге застрелил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с возлюбленной.