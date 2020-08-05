https://ria.ru/20200805/1575379854.html
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T03:27
2020-08-05T07:39
совет федерации рф
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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https://ria.ru/20200804/1575341735.html
Alex Capilat
Больше половины депутатов надо вообще сократить...Меньше нахлебников- больше бюджет.
209
Лысый Кучерявый
Совет Федерации необходимо упразднить. Думу сократить в 2 раза. Расходы сократить на 30 процентов минимум.
128
32
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минфин России
предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы
и Совета Федерации
в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
Траты на Госдуму в 2021 году предлагается урезать на 2,9%, или 378 миллионов рублей, до 12,7 миллиарда, в 2022 году - на 4,5%, или 577 миллионов, до 12,1 миллиарда, в 2023 году - на 2%, или 256 миллионов, до 12,4 миллиарда рублей.
Расходы на Совет Федерации в следующие три года Минфин также хочет уменьшить: в 2021 году - на 3%, или 217 миллионов рублей, в 2022 году - на 4,6%, или 338 миллионов, в 2023 году - на 2,4%, или 178 миллионов рублей. В итоге финансирование может составить около семи миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, планируется сократить расходы на Счетную палату: в 2021 году - на 2,5%, или 124,6 миллиона рублей, до 4,79 миллиарда рублей, в 2022 году - на 4,8%, или 244 миллиона, до 4,83 миллиарда, в 2023 году - на 2,9%, или 149,3 миллиона, до 4,92 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.