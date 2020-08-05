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Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей. РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T07:39
совет федерации рф
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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Больше половины депутатов надо вообще сократить...Меньше нахлебников- больше бюджет.
209
Совет Федерации необходимо упразднить. Думу сократить в 2 раза. Расходы сократить на 30 процентов минимум.
128
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156062/07/1560620770_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_988d99eba997090475c178c137cca635.jpg
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РИА Новости
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60
совет федерации рф, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед

03:27 05.08.2020 (обновлено: 07:39 05.08.2020)
39043
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Минфин России предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации в совокупности на 1,9 миллиарда рублей.
Об этом говорится в документе "Методика расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".
Траты на Госдуму в 2021 году предлагается урезать на 2,9%, или 378 миллионов рублей, до 12,7 миллиарда, в 2022 году - на 4,5%, или 577 миллионов, до 12,1 миллиарда, в 2023 году - на 2%, или 256 миллионов, до 12,4 миллиарда рублей.
Расходы на Совет Федерации в следующие три года Минфин также хочет уменьшить: в 2021 году - на 3%, или 217 миллионов рублей, в 2022 году - на 4,6%, или 338 миллионов, в 2023 году - на 2,4%, или 178 миллионов рублей. В итоге финансирование может составить около семи миллиардов рублей ежегодно.
Кроме того, планируется сократить расходы на Счетную палату: в 2021 году - на 2,5%, или 124,6 миллиона рублей, до 4,79 миллиарда рублей, в 2022 году - на 4,8%, или 244 миллиона, до 4,83 миллиарда, в 2023 году - на 2,9%, или 149,3 миллиона, до 4,92 миллиарда рублей.
Ранее стало известно, что Министерство финансов предложило сократить объем финансирования госпрограммы "Обеспечение обороноспособности страны" на следующие три года примерно на 323 миллиарда рублей.
Здание министерства финансов РФ
Вчера, 11:35
Минфин предложил увеличить расходы на президента и его администрацию
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Обсудить 32
Совет Федерации РФГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Популярные комментарии
Больше половины депутатов надо вообще сократить...Меньше нахлебников- больше бюджет.
5 августа, 03:41
Alex Capilat
20601002
Совет Федерации необходимо упразднить. Думу сократить в 2 раза. Расходы сократить на 30 процентов минимум.
5 августа, 03:40
ЛКЛысый Кучерявый
12222002
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