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Россияне назвали причины увольнения с работы
Более 30% россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала Работа.ру,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T05:05
россия
общество
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, общество

Россияне назвали причины увольнения с работы

03:12 05.08.2020 (обновлено: 05:05 05.08.2020)
4256
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Более 30% россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают зарплату, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников (множественный выбор). Еще 15% опрошенных отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, а 13% — отсутствие карьерного роста", - говорится в отчете по итогам августовского опроса 3,5 тысячи респондентов.
Кроме того, 10% и 7% указали, что веской причиной увольнения для них может стать желание работать ближе к дому и уделять больше времени семье соответственно. По 4% респондентов могли бы сменить работу из-за конфликтов и желания переехать в другой город или страну.
В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
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Не менее сложно. Россияне решительно против снижения зарплаты на удаленкеДевяносто три процента жителей России уверены в необходимости сохранения полного вознаграждения при дистанционном режиме работы. А разве могло быть как-то иначе? Отношение к аспектам, связанным с дистанционной занятостью, становятся важным индикатором.
При поиске новой работы более половины жителей России (54%) прежде всего, помимо зарплатного предложения от работодателя, обращают внимание на рабочий график (множественный выбор). 44% респондентов также отметили важность расстояния от дома до рабочего места, 36% — надежность будущей компании, 34% — позитивные отзывы сотрудников о работе, а 31% — возможности обучения и карьерного роста. Для 17% опрошенных всё-таки важнее всего, чтобы будущая зарплата была выше прежней. 10% участников исследования отметили значимость льгот, по 5% - средний возраст сотрудников, их количество и наличие вакансий для мам и пенсионеров.
В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что обращают внимание на оборудование в компании и на рабочем месте, а также указывали возможность работать удаленно или по гибкому графику.
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