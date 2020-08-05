МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первый канал официально подтвердил в инстаграме, что певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период". Известно, что ее партнером в танцах на льду выступит фигурист Дмитрий Соловьев.
"Мы рады объявить о запуске нового сезона проекта "Ледниковый период". Нам писали, спрашивали – и вот, спустя столько лет, мы снова с вами. В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву. Желаем им продуктивных тренировок и удачи в нашем проекте", – написали организаторы "Ледникового периода".
Свое участие в проекте подтвердил и певец Влад Соколовский, который тоже приступил к тренировкам. По его словам, до этого он стоял на коньках "буквально пару разу в своей жизни".
"На первой тренировке я чувствовал себя младенцем, пытающимся с пола достать до печеньки на верхней полке кухонного шкафа. Очень старался, пыхтел, но не достал, – рассказал Соколовский в инстаграме. – Я восхищен физическими возможностями чемпионов и теперь хоть немного понимаю, какие усилия нужно прилагать, чтобы достичь результата".
Спортивно-развлекательное шоу "Ледниковый период" впервые вышло на Первом канале в 2007 году. В нем вместе с титулованными фигуристами катаются в паре звезды театра, кино, музыки, балета и других культурных сфер. Все они борются за первое место.