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Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период"
Первый канал официально подтвердил в инстаграме, что певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период". Известно, что ее... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T13:15
культура
влад соколовский
новости культуры
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ссср
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156277/75/1562777517_0:102:3072:1830_1400x0_80_0_0_c2ca39bc13c25ded37b7c2a10cd64ab1.jpg
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7 495 645-6601 
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влад соколовский, новости культуры, шоу-бизнес, татьяна тарасова, ольга бузова, ссср, фигурное катание

Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период"

10:16 05.08.2020 (обновлено: 13:15 05.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОльга Бузова
Ольга Бузова
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Первый канал официально подтвердил в инстаграме, что певица и телеведущая Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период". Известно, что ее партнером в танцах на льду выступит фигурист Дмитрий Соловьев.
"Мы рады объявить о запуске нового сезона проекта "Ледниковый период". Нам писали, спрашивали – и вот, спустя столько лет, мы снова с вами. В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву. Желаем им продуктивных тренировок и удачи в нашем проекте", – написали организаторы "Ледникового периода".
Свое участие в проекте подтвердил и певец Влад Соколовский, который тоже приступил к тренировкам. По его словам, до этого он стоял на коньках "буквально пару разу в своей жизни".
"На первой тренировке я чувствовал себя младенцем, пытающимся с пола достать до печеньки на верхней полке кухонного шкафа. Очень старался, пыхтел, но не достал, – рассказал Соколовский в инстаграме. – Я восхищен физическими возможностями чемпионов и теперь хоть немного понимаю, какие усилия нужно прилагать, чтобы достичь результата".
Спортивно-развлекательное шоу "Ледниковый период" впервые вышло на Первом канале в 2007 году. В нем вместе с титулованными фигуристами катаются в паре звезды театра, кино, музыки, балета и других культурных сфер. Все они борются за первое место.
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КультураВлад СоколовскийНовости культурыШоу-бизнесТатьяна ТарасоваОльга БузоваСССРФигурное катание
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