Ольга Бузова стала участницей нового сезона шоу "Ледниковый период"

"Мы рады объявить о запуске нового сезона проекта "Ледниковый период". Нам писали, спрашивали – и вот, спустя столько лет, мы снова с вами. В этом сезоне будет много сюрпризов, порадует вас и состав участников. Так, например, мы уже заглянули на тренировку к Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву. Желаем им продуктивных тренировок и удачи в нашем проекте", – написали организаторы "Ледникового периода".