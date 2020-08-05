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Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?
На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T09:07
россия
борис джонсон
дональд трамп
вторая мировая война (1939-1945)
евросоюз
huawei technologies
южная корея
китай
япония
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США и Англия не справятся с Китаем, если не включат в этот список Украину , Грузию, Польшу и Эстонию
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США чтобы выжить нужно кого нибудь душить? Они всегда кого нибудь душат. Это смысл их выживания. Это не нормально. США тормоз мирового развития. Это уже факт. Надо что то с ними делать.... Так не должно продолжаться вечно. США как собака на сене. Не себе и не людям.
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россия
южная корея
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575382423_95:447:2941:2048_1400x0_80_0_0_d67de556af645955032161475d8b82ed.jpg
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РИА Новости
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60
россия, борис джонсон, дональд трамп, вторая мировая война (1939-1945), евросоюз, huawei technologies, южная корея, китай, япония, сша, авторы

Решено: Китай будут душить вдесятером. Пригласят ли Россию?

08:00 05.08.2020 (обновлено: 09:07 05.08.2020)
207187
© AFP 2020 / Sajjad HussainРикша в маске с надписью "Бойкот Китаю" в Нью-Дели, Индия
Рикша в маске с надписью Бойкот Китаю в Нью-Дели, Индия
© AFP 2020 / Sajjad Hussain
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
На фоне осознания неизбежности холодной войны с Китаем, которая, вероятно, будет включать в себя санкции, ограничение экономических связей, взаимный шпионаж и, возможно, даже силовые формы конфронтации, западное экспертное сообщество начинает искать некий волшебный способ победы на Пекином. В той или иной форме почти все обсуждаемые в Вашингтоне, Лондоне или Брюсселе варианты "удушения китайского дракона" предполагают создание какой-то широкой антикитайской коалиции, с прицелом на то, чтобы коллективными усилиями изолировать, обезвредить и сломать Китай примерно по той же схеме, которая использовалась для успешной борьбы с СССР.

Однако если на уровне каких-то направляющих принципов никакого разнообразия не наблюдается, то вот на уровне конкретного воплощения этих принципов возникает серьезная проблема, вокруг решения которой ломаются копья президентов, премьеров, дипломатов и аналитиков.

Дело в том, что и в некоторых европейских столицах, и в "аналитических центрах" США уже возникает обоснованное впечатление, что многие страны Евросоюза (и особенно в этом вопросе выделяются Германия, Франция и Италия), а также некоторые страны Азии почему-то не горят желанием участвовать в новой холодной войне против КНР в качестве пешек США. Более того, им не хочется платить деньги за победу США в этой войне (что выражается в вечных скандалах по поводу нежелания Германии и Франции платить два процента от ВВП за американскую "военную крышу") и они даже не готовы сразу согласиться на полный запрет, например, поставок в Евросоюз оборудования китайской компании Huawei для сетей 5G, что невероятно злит "антикитайских ястребов" в Вашингтоне и Лондоне. На фоне европейских заявлений о фактическом создании собственной армии и деклараций Макрона о желании вести независимую (то есть и не "прокитайскую", но и не "проамериканскую") внешнюю политику подозрения в том, что "сколотить" широкий антикитайский альянс будет очень непросто и очень дорого, только усиливаются, а вместе с ними усиливаются поиски решений этой проблемы.
Авторитетный журнал Foreign Affairs, который выпускается под эгидой влиятельного "мозгового центра" Council on Foreign Relations ("Совет по международным отношениям"), анализирует два подхода к этой проблеме, один из которых можно условно назвать "подходом Дональда Трампа", а другой "подходом Бориса Джонсона". С учетом колоссального влияния, которым обладает Council on Foreign Relations на мышление американской элиты и проамериканской элиты в Европе (сам "мозговой центр" является героем нескольких популярных теорий заговора, в которых он считается чуть ли не "теневым правительством США"), стоит посмотреть на те методы, которые предлагаются для решения кризиса американоцентричного мироустройства и успешной борьбы с "китайской проблемой", тем более что они имеют самое прямое отношение к России.
Госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в калифорнийском городе Йорба-Линда. 23 июля 2020 года
31 июля, 08:00
Объявлять холодную войну Америке — а зачем? Китай никуда не спешит
Несмотря на то что свежая статья Foreign Affairs вышла под заголовком "Совет демократий может спасти многосторонность (в международных отношениях. — Прим. ред.)", предложенные методы все равно ориентированы на фактическое сохранение доминирования Вашингтона в (как минимум западном) мире, и разница заключается в конкретных способах сохранения американской гегемонии.
В качестве отправной точки для рассуждений авторы авторитетного американского издания отталкиваются от констатации того, что существующий миропорядок откровенно дышит на ладан, а главную угрозу сейчас представляет не коронавирус, а Китай и Россия.
"Но даже до пандемии коронавируса многосторонняя система, которую Соединенные Штаты помогли построить после Второй мировой войны, едва справляется с решением самых насущных проблем в мире. COVID-19 показал, что король — голый, но на самом деле король был скудно одет уже некоторое время.
Поскольку мировой экономический центр тяжести сместился в сторону Индо-Тихоокеанского региона, структурам с глобальными амбициями стало невозможно претендовать на достоверное лидерство без значимого представительства в этом регионе. Но у G7, возникшей после нефтяного шока 1973 года, все еще есть только один член — Япония — за пределами Евро-Атлантического региона. А "Большая двадцатка", которая была сформирована после азиатского финансового кризиса 1997 года и показала свою ценность во время глобального финансового кризиса 2008 года, оказалась слишком несовместимой с политической точки зрения и с точки зрения способности надежно решать международные проблемы. Тем временем Совет Безопасности ООН был покалечен возрождением агрессивного авторитаризма в Китае и России".

Это очень смелый диагноз, который можно свести к тезису: "Все пропало и ничего не работает!"

Соответственно, предлагаются два решения, одно от Трампа, другое от Джонсона.
"Джонсон был первым, кто подал идею для новой структуры. В мае он предложил создать альянс десяти ведущих демократий, состоящий из стран G7 плюс Австралия, Индия и Южная Корея, и назвать его D10 — для того, чтобы координировать политику в области телекоммуникаций и разрабатывать альтернативу лидеру китайского рынка Huawei, доминирующее положение которого в технологии 5G создало повсеместные проблемы безопасности. Вскоре после этого Трамп отменил встречу G7, которая должна была состояться в июне, и предложил вместо нее формат G11 на саммите осенью. Перещеголяв предложение Джонсона, новая группа Трампа будет включать те же страны, что и D10, но также и Россию".
Военный жестикулирует недалеко от Запретного города в Пекине
28 июля, 08:00
Зачем США пытаются оживить призрак коммунистической угрозы?
Эксперты Foreign Affairs не рекомендуют брать Россию в этот клуб, и они предпочитают "вариант D10", то есть схему Джонсона, но это не самое важное. Большой интерес представляет мотивация этой рекомендации, и она заключается в том, что даже если Россию каким-то образом удастся убедить участвовать в антикитайской борьбе, то схема Трампа все равно будет выглядеть очень плохо и будет в долгосрочной перспективе бесперспективной из-за того, что будет строиться прежде всего на антикитайской повестке, а вот из схемы Джонсона якобы можно извлечь некую позитивную повестку, то есть некую объединяющую идею, которая позволит создать не "альянс против Китая", а некий "альянс за все хорошее".
Под позитивной повесткой, конечно, подразумевается набор пустых лозунгов — "Демократия", "Свобода" и "Права человека". Особенно забавно, что появление такой позитивной повестки ставится в противовес нынешней внешней политике Вашингтона: "Соединенные Штаты могут выступить против возглавляемого Китаем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, инициативы "Один пояс — один путь" и поддерживаемого Россией газопровода "Северный поток — 2", но им будет сложно убедить другие страны сделать то же самое, если они не предложат убедительных альтернатив. Вашингтон не может победить что-то, используя ничто".
Проблема этого подхода в том, что вряд ли "Демократия" и "Свобода" с биркой "Сделано в США" заменят Германии российский газ или Италии — китайские инвестиции. Тут могли бы сработать американские деньги, но такие отношения Вашингтону не нужны, причем независимо от фамилии конкретного будущего президента: и Байдену, и Трампу нужны колонии, но вернуть Евросоюз в это положение уже вряд ли получится, причем неважно, в формате D10 или G11, а уж про Россию и говорить нечего.
Мотоциклисты с проезжают мимо здания Капитолия в США
25 июля, 08:00
Виноваты русские и китайцы: у Америки похитили суперсилу
10759618101546
РоссияБорис ДжонсонДональд ТрампВторая мировая война (1939-1945)ЕвросоюзHuawei TechnologiesЮжная КореяКитайЯпонияСШААвторы
Популярные комментарии
США и Англия не справятся с Китаем, если не включат в этот список Украину , Грузию, Польшу и Эстонию
5 августа, 11:30
Abdulkadyr Abdulkadyrov
441310103
США чтобы выжить нужно кого нибудь душить? Они всегда кого нибудь душат. Это смысл их выживания. Это не нормально. США тормоз мирового развития. Это уже факт. Надо что то с ними делать.... Так не должно продолжаться вечно. США как собака на сене. Не себе и не людям.
5 августа, 08:09
АСАлексей Степанов
15200216
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