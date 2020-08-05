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Украина в НАТО? Станет ли "незалежная" плацдармом для вторжения в Россию
Постепенный отказ от автоматов Калашникова, участие в совместных учениях, обмен разведывательной информацией — украинские политики и генералы очень воодушевлены РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T08:00
россия
ситуация на украине
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны украины
безопасность
в мире
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Народ украинский поддерживает 90% вступление страны в ЕС и НАТО. И только ему решать с кем дружить, с кем нет. 😁
44
Алексей, все идет по плану, не переживайте..Россия реально сильная и самостоятельная держава. НАТО при всей свое браваде, военный альянс, а не клуб самоубийц. Те же США, вынуждены скрепя зубами бороться с Россией и Китаем и как видим, не особо получается и сдают позиции по всему миру. То, что хохлы устраивают наскоки, так иначе не выпросить денег, а без дотаций современная "украина" это пустое место на глобусе..Россия обязана принять выжидательную позицию. Да неприятно, но не смертельно для нас))) И, если откинуть эмоции и реально посмотреть на хохлов с точки зрения истории, ни чего удивительного или нового в их поведении вы не увидите)))
41
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, ситуация на украине, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны украины, безопасность, в мире

Украина в НАТО? Станет ли "незалежная" плацдармом для вторжения в Россию

08:00 05.08.2020
15157
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові військаВоеннослужащие армии Украины
Военнослужащие армии Украины
CC BY 2.0 / Міністерство оборони України / Десантно-штурмові війська
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости, Николай Протопопов. Постепенный отказ от автоматов Калашникова, участие в совместных учениях, обмен разведывательной информацией — украинские политики и генералы очень воодушевлены статусом особого партнера НАТО. По их мнению, это сильно приближает к вступлению в альянс. О том, какие перспективы открылись перед Киевом на самом деле, — в материале РИА Новости.

Мечты о сильном покровителе

Предоставить статус особого партнера расширенных возможностей Украина попросила у НАТО еще в январе. В июне просьбу удовлетворили. В Киеве ликуют. В чем же заключаются эти "расширенные возможности"?
В первую очередь — участие в учениях Североатлантического альянса, к которым ранее ВСУ не допускали. Кроме того — более быстрый и углубленный обмен разведывательными данными. В Верховной раде уже занялись соответствующей корректировкой правовой базы, в том числе закона "О разведке".
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В Минобороны Украины также обратили внимание на то, что партнерство "даст доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств". Киев сможет вносить собственный вклад в планирование операций НАТО, а украинские специалисты получат право занимать должности в штаб-квартире и других структурах альянса.
Расширится сотрудничество в противодействии киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности.
НАТО реализует Программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP) с 2014-го. Статус партнеров тогда получили Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Главная цель — усилить оперативную совместимость войск. Конкретные меры определяют для каждой страны, исходя из национальных потребностей.
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве
CC BY-SA 4.0 / Администрация президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве

Готовый плацдарм

В Киеве полагают, что статус партнера свидетельствует о "большой важности страны для всего блока". Дескать, полноценное присоединение к альянсу теперь гарантировано.
Однако, как отмечают опрошенные РИА Новости эксперты, это очень далеко от реальности. "Скорому вступлению" Украины в Североатлантический блок уже не один год, — говорит военный эксперт аналитического клуба "Валдай" Артем Куреев. — В НАТО постоянно придумывают для Киева какие-то пиар-ходы. Статус партнера с расширенными полномочиями — яркий пример. На деле же Украина еще долго не сможет соответствовать критериям альянса. Это отлично понимают и в Брюсселе, и в Вашингтоне".
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По официальным украинским данным, госрасходы на оборону вполне соответствуют требуемым — 5,4 процента ВВП (в 2019-м). Однако ВСУ, по мнению специалистов, в НАТО никак не вписываются.
"Впрочем, это не главная проблема. Гораздо важнее, что в НАТО не берут страны с неразрешенными территориальными проблемами и тлеющими конфликтами, — подчеркивает Куреев. — Киев альянсу не нужен. Брюсселю и так хватает головной боли, к примеру, с теми же греками и турками. Да и противоречия между Берлином и Вашингтоном не улучшают ситуацию".
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии Украины на открытии международных военных учений "Достойный партнер — 2018" под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
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Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений "Достойный партнер — 2018" под эгидой НАТО в Грузии
Очевидно и другое: статус партнера Украине дали исключительно в корыстных целях. Доктор военных наук Константин Сивков уверен, что это автоматически подразумевает размещение в стране военного контингента альянса.
"Они теперь смогут вести боевые действия с территории Украины, — пояснил эксперт. — Причем без всяких обязательств со стороны НАТО. То есть в случае гипотетической агрессии за Киев не заступятся. Так что это довольно кабальные условия. ВСУ позволят участвовать в совместных учениях, будут обучать, оказывать помощь. Как в Грузии. Но их же в альянс не приняли. Мы помним, чем все закончилось для Тбилиси при нападении на Южную Осетию — НАТО и пальцем не пошевелила".
© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
Военнослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии
© Sputnik / Денис Асланов
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Военнослужащие армии Грузии на открытии международных военных учений под эгидой НАТО в Грузии

Не теряя надежд

Тем не менее постмайданная Украина изо всех сил стремится в альянс. Еще в декабре 2014-го года Верховная рада внесла изменения сразу в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства и пообещав обеспечить полную совместимость Вооруженных сил с НАТО.
В МИД России полагают, что партнером НАТО Киев стал исключительно по политическим причинам.
"Что бы в НАТО ни говорили по поводу этого решения, политическая подоплека очевидна — в условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение Минских договоренностей, о чем сам же альянс многократно говорил. Киев продолжает вести войну на Донбассе. Это просто нельзя оценить иначе, кроме как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
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И добавила, что на урегулирование вооруженного конфликта на юго-востоке страны новый статус Украины в НАТО никак не повлияет.
При этом в Москве постоянно обращают внимание на планомерное наращивание США военной помощи Киеву. В частности, проект американского оборонного бюджета на 2021-й предусматривает десятки миллионов долларов на поставки вооружений Украине.
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг
"Предполагается даже разработать программу по комплексному содействию развитию ВСУ, — уточнили в МИД. — Очевидно, США настроены использовать предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями для закрепления своего влияния на оборонный сектор страны. Вашингтон всегда активно подталкивал Киев к реформированию силовых структур и переходу ВПК именно на натовские стандарты".
Подобными действиями Вашингтон, по сути, поддерживает "партию войны" в Киеве и поощряет курс украинских властей на саботаж Минских договоренностей, продолжение боевых действий в Донбассе.
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жительница Донецка с осколками снарядов возле своего дома
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РоссияСитуация на УкраинеВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны УкраиныБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Народ украинский поддерживает 90% вступление страны в ЕС и НАТО. И только ему решать с кем дружить, с кем нет. 😁
5 августа, 09:31
PWPra Wda
12500225
Алексей, все идет по плану, не переживайте..Россия реально сильная и самостоятельная держава. НАТО при всей свое браваде, военный альянс, а не клуб самоубийц. Те же США, вынуждены скрепя зубами бороться с Россией и Китаем и как видим, не особо получается и сдают позиции по всему миру. То, что хохлы устраивают наскоки, так иначе не выпросить денег, а без дотаций современная "украина" это пустое место на глобусе..Россия обязана принять выжидательную позицию. Да неприятно, но не смертельно для нас))) И, если откинуть эмоции и реально посмотреть на хохлов с точки зрения истории, ни чего удивительного или нового в их поведении вы не увидите)))
5 августа, 09:09
Иван Фадеев
3510014
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