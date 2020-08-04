Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575376136.html
На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии, заявили во... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-05T04:51
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
самарская область
казахстан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_5c95880d36ca4e7f492b0142394cf391.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200803/1575313166.html
У РОсгвардии свой контингент, мигранты это опасно.
137
33 белоруса?..
93
15
россия
самарская область
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_5c95880d36ca4e7f492b0142394cf391.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_66ea8d064dcaed1765fe8a40f82ef4e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_392:0:2440:2048_1400x0_80_0_0_92d751b744d036189b7aa0c6e336a942.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), самарская область, казахстан, происшествия

На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

22:01 04.08.2020 (обновлено: 04:51 05.08.2020)
90806
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПограничник на КПП
Пограничник на КПП
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии, заявили во вторник в пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи и информация о том, что на российско-казахстанской границе идут столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии. На видео толпа пытается прорваться через заслон людей в камуфляжной форме с металлическими щитами в руках. На заднем плане знак с надписью "Самарская область".

"Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видео которой расходится по соцсетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии", — говорится в сообщении.

Заседание бюро высшего совета Единой России
3 августа, 16:04
"Повод призадуматься". Медведев о росте преступлений со стороны мигрантов
1725924138848
Обсудить 15
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Самарская областьКазахстанПроисшествия
Популярные комментарии
У РОсгвардии свой контингент, мигранты это опасно.
4 августа, 22:18
ЮТЮрий Ткачев
513520247
33 белоруса?..
4 августа, 22:17
Андрей Дашков
1338001428
Рекомендуем
Трубы для газопровода Северный поток-2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Автомобиль скорой помощи в США
У берегов Калифорнии обнаружили машину-амфибию и утонувших морпехов
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"
Пицца
Гавайскую пиццу в России предложили запретить
Сотрудник ДПС обеспечивает порядок на дороге в столице Чеченской республики городе Грозном
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
Последствия взрыва в Бейруте
Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
Студенты
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
Спецназ блокирует дорогу после конфликта в поселке Масанчи недалеко от границы на юге Казахстана. 8 февраля 2020
Граждане Киргизии и Узбекистана смогут покинуть Россию 6 августа
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Трамп объяснил, почему считает взрыв в Бейруте "нападением"
Запуск РН Протон-М
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
СМИ сообщили о втором взрыве в Бейруте
Здание Государственной Думы РФ
Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
Черногория
Украинского консула возмутило открытие Черногорией границ для россиян
Космический корабль Crew Dragon совершает приводнение в Мексиканском заливе
Астронавт НАСА сравнил посадку Crew Dragon с нахождением "внутри зверя"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Лента новостейМолния