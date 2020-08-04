На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов

Ранее в соцсетях появились видеозаписи и информация о том, что на российско-казахстанской границе идут столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии. На видео толпа пытается прорваться через заслон людей в камуфляжной форме с металлическими щитами в руках. На заднем плане знак с надписью "Самарская область".