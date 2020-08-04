https://ria.ru/20200804/1575376136.html
На границе России и Казахстана произошли драки с участием мигрантов
Столкновение мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области произошло без участия Росгвардии, заявили во... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T22:01
2020-08-05T04:51
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
самарская область
казахстан
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_5c95880d36ca4e7f492b0142394cf391.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200803/1575313166.html
Юрий Ткачев
У РОсгвардии свой контингент, мигранты это опасно.
137
Андрей Дашков
33 белоруса?..
93
15
россия
самарская область
казахстан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_0:0:2950:1659_1400x0_80_0_0_5c95880d36ca4e7f492b0142394cf391.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_51:0:2782:2048_1400x0_80_0_0_66ea8d064dcaed1765fe8a40f82ef4e7.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156066/24/1560662475_392:0:2440:2048_1400x0_80_0_0_92d751b744d036189b7aa0c6e336a942.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), самарская область, казахстан, происшествия