Граждане Киргизии и Узбекистана смогут покинуть Россию 6 августа

РИА Новости в правительстве региона рассказали, что в палаточном городке, где живут мигранты, много пожилых, беременных женщин и детей. "Несмотря на то, что решение вопросов пропуска через границу не в компетенции региональной власти, правительство области делает все возможное, чтобы помочь людям, введенным в заблуждение слухами о "таможенном коридоре" на границе с Казахстаном. Мы им подвозим воду, электричество", - сообщил собеседник.