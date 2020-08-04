В Дагестане с обрыва упал грузовик, в котором были дети

МАХАЧКАЛА, 4 авг — РИА Новости. Девять человек, пятеро из которых дети, получили травмы при падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана, сообщил республиканский Минздрав.
Самому младшему из пострадавших шесть лет.
"Две женщины 1989 и 1991 года рождения находятся в тяжелом состоянии", — добавили в ведомстве.
Их планируется в ближайшее время вертолетом перевезти в республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале.
Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. Их госпитализировали в центральную районную больницу Бежтинского участка Цунтинского района.
Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По данным УГИБДД по Дагестану, за прошедшую неделю в республике в результате ДТП погибли восемь человек и 42 получили ранения, среди пострадавших восемь детей.
2 августа, 15:00В Волгоградской области четыре человека погибли в ДТП