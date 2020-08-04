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В Дагестане с обрыва упал грузовик, в котором были дети
Девять человек, пятеро из которых дети, получили травмы при падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана, сообщил республиканский Минздрав. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:45
республика дагестан
цунтинский район
махачкала
происшествия
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цунтинский район
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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республика дагестан, цунтинский район, махачкала, происшествия

В Дагестане с обрыва упал грузовик, в котором были дети

21:02 04.08.2020 (обновлено: 21:45 04.08.2020)
10439
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МАХАЧКАЛА, 4 авг — РИА Новости. Девять человек, пятеро из которых дети, получили травмы при падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана, сообщил республиканский Минздрав.
Самому младшему из пострадавших шесть лет.
"Две женщины 1989 и 1991 года рождения находятся в тяжелом состоянии", — добавили в ведомстве.
Их планируется в ближайшее время вертолетом перевезти в республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале.
Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. Их госпитализировали в центральную районную больницу Бежтинского участка Цунтинского района.
Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
По данным УГИБДД по Дагестану, за прошедшую неделю в республике в результате ДТП погибли восемь человек и 42 получили ранения, среди пострадавших восемь детей.
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8462552035
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