В Дагестане с обрыва упал грузовик, в котором были дети

МАХАЧКАЛА, 4 авг — РИА Новости. Девять человек, пятеро из которых дети, получили травмы при падении грузовика с обрыва в Девять человек, пятеро из которых дети, получили травмы при падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана , сообщил республиканский Минздрав.

Самому младшему из пострадавших шесть лет.

"Две женщины 1989 и 1991 года рождения находятся в тяжелом состоянии", — добавили в ведомстве.

Их планируется в ближайшее время вертолетом перевезти в республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале

Состояние остальных пострадавших оценивается как средней тяжести. Их госпитализировали в центральную районную больницу Бежтинского участка Цунтинского района.

Раненым оказывают всю необходимую медицинскую помощь.