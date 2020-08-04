Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200804/1575373475.html
Цены на нефть ускорили темпы роста после взрыва в Бейруте
Цены на нефть немного ускорили темпы роста на фоне сообщений о взрыве в порту Бейрута и последующих заявлений Израиля о непричастности к этому событию,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:47
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
взрыв в бейруте
цены на нефть
wti (нефть)
brent
бейрут
израиль
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575366124_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_fdca776fde07ed3daf1c1186bf07a2f3.jpg
https://ria.ru/20200804/1575373203.html
бейрут
израиль
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575366124_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_fdca776fde07ed3daf1c1186bf07a2f3.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575366124_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_fd1f3bce93ad9d9319eddbf0ad60dbe1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575366124_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_cad94295661d1c47e6ccc9247e3c65c0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, цены на нефть, wti (нефть), brent, бейрут, израиль, ливан, в мире

Цены на нефть ускорили темпы роста после взрыва в Бейруте

20:47 04.08.2020
4462
© РИА Новости / Михаил Алаеддин Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Цены на нефть немного ускорили темпы роста на фоне сообщений о взрыве в порту Бейрута и последующих заявлений Израиля о непричастности к этому событию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.30 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% - до 44,45 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,68% - до 41,71 доллара за баррель. В 18.10 мск, до взрыва, нефть марки Brent стоила 44,23 доллара, а WTI - 41,36 доллара за баррель.
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.
Информагентство Ливана заявляло, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, заявив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время. Израиль не причастен к инциденту, проинформировал телеканал кнессета со ссылкой на государственный источник.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 20:43
Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
1134406
Обсудить 0
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВзрыв в БейрутеЦены на нефтьWTI (нефть)BrentБейрутИзраильЛиванВ мире
Рекомендуем
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
В ООН прокомментировали взрыв в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Курс доллара перешел к снижению на новостях о взрыве в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Умер пострадавший при взрыве в Бейруте генсек ливанской партии
Искореженные здания и столб дыма: последствия мощного взрыва в Бейруте
Ливанский телеканал выдвинул версию о происхождении взрыва в Бейруте
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
Взрыв в Бейруте. Онлайн-репортаж
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
К месту взрыва в Бейруте стягивают армейские подразделения
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В Дагестане с обрыва упал грузовик, в котором были дети
Осколки выбитых витрин и окон зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
При взрыве в Бейруте пострадала сотрудница российского посольства
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
В результате взрыва в Бейруте пострадал консул Казахстана
Ударная волна от взрыва в Бейруте, Ливан
Бейрутские госпитали переполнены после взрыва в порту
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"
Спецназ блокирует дорогу после конфликта в поселке Масанчи недалеко от границы на юге Казахстана. 8 февраля 2020
Граждане Киргизии и Узбекистана смогут покинуть Россию 6 августа
Трубы для газопровода Северный поток-2
Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
Президент Ливана Мишель Аун во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Ливана соберет совет по национальной обороне из-за взрыва
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10Число умерших от COVID-19 в мире превысило 700 тысяч человек
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
Лента новостейМолния