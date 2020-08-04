В результате взрыва в Бейруте пострадал консул Казахстана

НУР-СУЛТАН, 4 авг - РИА Новости. Здание дипломатической миссии Здание дипломатической миссии Казахстана повреждено в результате взрыва в Бейруте, консул получил незначительные ранения, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

В ведомстве отметили, что, "по информации казахстанских дипломатов в Ливане, 4 августа примерно в 18.00 часов по местному времени в Бейруте на базе морского порта произошло несколько мощных взрывов".

"В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии Казахстана в Ливане. Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения", - информирует МИД республики.

В пресс-службе заявили, что казахстанские дипломаты находятся на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан Казахстана, находящихся в Ливане.

Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.