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В результате взрыва в Бейруте пострадал консул Казахстана
Здание дипломатической миссии Казахстана повреждено в результате взрыва в Бейруте, консул получил незначительные ранения, сообщила пресс-служба МИД Казахстана. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:55
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РИА Новости
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353
60
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израиль, ливан, взрыв в бейруте, бейрут, казахстан, в мире

В результате взрыва в Бейруте пострадал консул Казахстана

20:33 04.08.2020 (обновлено: 20:55 04.08.2020)
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© REUTERS / Karim SokhnДым от взрыва в Бейруте, Ливан
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
© REUTERS / Karim Sokhn
НУР-СУЛТАН, 4 авг - РИА Новости. Здание дипломатической миссии Казахстана повреждено в результате взрыва в Бейруте, консул получил незначительные ранения, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.
В ведомстве отметили, что, "по информации казахстанских дипломатов в Ливане, 4 августа примерно в 18.00 часов по местному времени в Бейруте на базе морского порта произошло несколько мощных взрывов".
"В результате воздействия взрывной волны был причинен ущерб помещению дипломатической миссии Казахстана в Ливане. Сотрудники дипмиссии к этому времени покинули офис после завершения рабочего дня. Консул оставался на работе и при взрывной волне получил незначительные ранения", - информирует МИД республики.
В пресс-службе заявили, что казахстанские дипломаты находятся на оперативной связи с местными властями, проверяется информация о состоянии граждан Казахстана, находящихся в Ливане.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 20:27
Премьер-министр Ливана объявил среду днем траура из-за взрыва в Бейруте
Мощный взрыв произошел в районе порта Бейрута во вторник вечером. По данным корреспондента РИА Новости, сначала был слышен небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают о по меньшей мере 10 погибших, сотни человек получили ранения.
Информагентство Ливана заявляло, что эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, однако позже глава службы общей безопасности страны генерал Аббас Ибрагим опроверг версию о пиротехнике, отметив, что сдетонировали другие взрывчатые вещества, которые хранились долгое время. Израиль отрицает причастность к инциденту.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 20:16
Израиль заявил о непричастности к взрывам в Бейруте
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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ИзраильЛиванВзрыв в БейрутеБейрутКазахстанВ мире
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