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Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T21:00
ситуация на украине
ирина фарион
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация на украине, ирина фарион, украина, в мире

Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"

20:11 04.08.2020 (обновлено: 21:00 04.08.2020)
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".
Фарион назвала термин "русскоязычное население" бытовым штампом, а тех, кто себя к нему причисляет, нытиками и маргиналами.
"Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали", — заявила она.
Гостья программы добавила, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для "украинизации", и предложила дать им еще десять.
"Может, им еще десять надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они наконец осознали?" — заявила Фарион, не уточнив при этом, о каких поисках ископаемых идет речь.
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Кроме того, националистка обвинила русскоязычных украинцев в "оккупации" Крыма.
"Каждый русскоязычный на Украине — это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают", — заявила она.
Ирина Фарион нередко попадает в скандалы из-за своих антироссийских высказываний. В частности, она называла русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По словам экс-депутата, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.
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370309129413276
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Ситуация на УкраинеИрина ФарионУкраинаВ мире
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4 августа, 20:23
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ASAlex Smolov
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