Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экс-депутат Рады, националистка Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире " 4 канала ".

Фарион назвала термин "русскоязычное население" бытовым штампом, а тех, кто себя к нему причисляет, нытиками и маргиналами.

"Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали", — заявила она.

Гостья программы добавила, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для "украинизации", и предложила дать им еще десять.

"Может, им еще десять надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они наконец осознали?" — заявила Фарион, не уточнив при этом, о каких поисках ископаемых идет речь.

Кроме того, националистка обвинила русскоязычных украинцев в "оккупации" Крыма.

"Каждый русскоязычный на Украине — это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают", — заявила она.