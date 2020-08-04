Экс-депутат Рады призвала русскоязычных "паковать манатки"

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. Такое заявление она сделала в эфире "4 канала".
Фарион назвала термин "русскоязычное население" бытовым штампом, а тех, кто себя к нему причисляет, нытиками и маргиналами.
"Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали", — заявила она.
Гостья программы добавила, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для "украинизации", и предложила дать им еще десять.
"Может, им еще десять надо, как тот Моисей, что ходил по пустыне, говорят, нефть искал, чтобы они наконец осознали?" — заявила Фарион, не уточнив при этом, о каких поисках ископаемых идет речь.
Кроме того, националистка обвинила русскоязычных украинцев в "оккупации" Крыма.
"Каждый русскоязычный на Украине — это главный трофей Путина и притягивающий армию Путина на Украину, они своим языком нас расстреливают", — заявила она.
Ирина Фарион нередко попадает в скандалы из-за своих антироссийских высказываний. В частности, она называла русскоязычных украинцев "рабами и оккупантами". По словам экс-депутата, чтобы научить сограждан говорить на государственном языке, следует запретить им работать и получать образование.
20 мая, 18:13АкцентыОстапа понесло: зачем украинский журналист оскорбил русскоязычныхВ то время как на Западе изучают статью Владимира Зеленского в американской газете, на Украине все громче звучат националистические призывы. Увы, все чаще приходится ставить диагноз прямой речи тех, кто именует себя частью журналистского сообщества.