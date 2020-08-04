https://ria.ru/20200804/1575370118.html
Национальное информагентство Ливана: взрыв случился на складе пиротехники
Эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники, сообщило Национальное информационное агентство Ливана. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:38
2020-08-04T20:31
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире