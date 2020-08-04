Национальное информагентство Ливана: взрыв случился на складе пиротехники

Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута. Взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла. СМИ сообщают по меньшей мере о шести погибших.