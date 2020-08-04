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Пензенская компания планирует построить комбинат по переработке ягод
Крупнейший в России производитель кленового сиропа компания "Пензенские кленоварни" планирует построить комбинат по переработке ягод в Пензенской области,... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:38
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
экономика
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иван белозерцев, пензенская область, экономика

Пензенская компания планирует построить комбинат по переработке ягод

19:38 04.08.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСбор урожая клубники
Сбор урожая клубники
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
ПЕНЗА, 4 авг - РИА Новости. Крупнейший в России производитель кленового сиропа компания "Пензенские кленоварни" планирует построить комбинат по переработке ягод в Пензенской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Генеральный директор ООО "Пензенские кленоварни" Александр Анашин уточнил, что в ближайших планах - строительство комбината по переработке ягод. В данный момент соответствующие документы проходят экспертизу. При благоприятном развитии ситуации на этом производстве также смогут консервировать и овощи", - говорится в сообщении.
Губернатор Иван Белозерцев во вторник во время поездки в Бековский район посетил "Пензенские кленоварни", которые расширили сферу своей деятельности, дополнив производство кленового сиропа выращиванием и переработкой малины при грантовой поддержке регионального правительства и в партнерстве с сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом "Бековский кооппродукт".
"Переработка сельскохозяйственной продукции нужна в обязательном порядке… Развитие вашего предприятия - это положительный пример для Пензенской области. Опираетесь на государственную поддержку, участвуете в программах, которые действуют в регионе. Приятно видеть, что у вас получается, что есть результат… И дальше, конечно, будем вас поддерживать", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
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Уточняется, что предприятие уже выпустило первую партию малинового сиропа, а также начало реализацию ягоды в свежем виде на территории не только Пензы, но и Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В этом году планируется переработать 20 тонн сырья в малиновое пюре, еще 30 тонн ягод подвергнуть шоковой заморозке.
"В Бековском районе посетили предприятие "Пензенские кленоварни". Предприятием налажено производство и переработка малины при содействии региона. Выращиванием малины занимаются 11 КФХ (крестьянских фермерских хозяйств). Площадь, занятая малиной, увеличилась в два раза с 9 гектаров в 2019 году до 18,7 гектара в 2020 году", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Twitter.
ООО "Пензенские кленоварни" выпускает до 30% объема импорта кленового сиропа в РФ. Сбор кленового сока осуществляется в лесном массиве Сердобского лесничества на площади более 100 гектаров, а в сентябре прошлого года компания открыла цех по розливу кленового сиропа в Бековском районе.
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