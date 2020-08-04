Пензенская компания планирует построить комбинат по переработке ягод

ПЕНЗА, 4 авг - РИА Новости. Крупнейший в России производитель кленового сиропа компания "Пензенские кленоварни" планирует построить комбинат по переработке ягод в Крупнейший в России производитель кленового сиропа компания "Пензенские кленоварни" планирует построить комбинат по переработке ягод в Пензенской области , сообщила пресс-служба правительства региона.

"Генеральный директор ООО "Пензенские кленоварни" Александр Анашин уточнил, что в ближайших планах - строительство комбината по переработке ягод. В данный момент соответствующие документы проходят экспертизу. При благоприятном развитии ситуации на этом производстве также смогут консервировать и овощи", - говорится в сообщении.

Губернатор Иван Белозерцев во вторник во время поездки в Бековский район посетил "Пензенские кленоварни", которые расширили сферу своей деятельности, дополнив производство кленового сиропа выращиванием и переработкой малины при грантовой поддержке регионального правительства и в партнерстве с сельскохозяйственным потребительским перерабатывающим кооперативом "Бековский кооппродукт".

"Переработка сельскохозяйственной продукции нужна в обязательном порядке… Развитие вашего предприятия - это положительный пример для Пензенской области. Опираетесь на государственную поддержку, участвуете в программах, которые действуют в регионе. Приятно видеть, что у вас получается, что есть результат… И дальше, конечно, будем вас поддерживать", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.

Уточняется, что предприятие уже выпустило первую партию малинового сиропа, а также начало реализацию ягоды в свежем виде на территории не только Пензы , но и Москвы Санкт-Петербурга и других городов России. В этом году планируется переработать 20 тонн сырья в малиновое пюре, еще 30 тонн ягод подвергнуть шоковой заморозке.

"В Бековском районе посетили предприятие "Пензенские кленоварни". Предприятием налажено производство и переработка малины при содействии региона. Выращиванием малины занимаются 11 КФХ (крестьянских фермерских хозяйств). Площадь, занятая малиной, увеличилась в два раза с 9 гектаров в 2019 году до 18,7 гектара в 2020 году", - написал Белозерцев в своем аккаунте в Twitter