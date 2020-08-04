Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200804/1575369664.html
Очевидцы сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением
Взрыв, который произошел во вторник в порту Бейрута достиг окрестностей ливанской столицы, рассказали очевидцы происшествия РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:31
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575366376_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5965b6a79f9cf69deea6ae678406c68f.jpg
https://ria.ru/20200804/1575368301.html
бейрут
ливан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута.
2020-08-04T19:31
true
PT0M36S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575366376_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_5965b6a79f9cf69deea6ae678406c68f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575366376_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_eb56ea60594bd4cbfd4028014d2cc14d.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575366376_141:0:501:360_1400x0_80_0_0_38bb16df0546eee227e01612641c58c1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Очевидцы сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением

19:31 04.08.2020 (обновлено: 20:31 04.08.2020)
2959
БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Взрыв, который произошел во вторник в порту Бейрута достиг окрестностей ливанской столицы, рассказали очевидцы происшествия РИА Новости.
"Я вернулась домой, и на часах показывало время 17.11. Неожиданно почувствовала, как сильный толчок сотряс дом. Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", - поделилась с РИА Новости жительница бейрутского района Аль-Хазмия Наталья Хасами.
По ее словам, их соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.
Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 19:09
СМИ сообщили о втором взрыве в Бейруте
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
212500
Обсудить 0
Взрыв в БейрутеБейрутЛиванВ мире
Рекомендуем
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
По меньшей мере один человек погиб в результате взрыва в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
В результате взрыва в Бейруте повреждено здание посольства России
Дым от взрыва в Бейруте, Ливан
СМИ сообщили о втором взрыве в Бейруте
Люди, пострадавшие от осколков витрин, выбитых в результате взрыва в районе порта в Бейруте
Национальное информагентство Ливана: взрыв случился на складе пиротехники
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Звук взрыва в Бейруте слышали на Кипре
Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Сообщается о первых жертвах взрыва в Бейруте
Выбитые витрины первых этажей зданий в Бейруте после взрыва в районе порта
Губернатор Бейрута сравнил взрыв с ударами по Хиросиме
Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Очевидцы публикуют видео с мощным взрывом в Бейруте
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Российское посольство рассказало о взрыве в Бейруте
Кадры мощного взрыва в районе порта в Бейруте
Взрыв в Бейруте разрушил несколько домов, под завалами могут быть люди
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
В Бейруте прогремел мощный взрыв
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук объяснил свое участие в эфире "России 1"
Последствия пожара в Бейруте, Ливан
Израильская армия не комментирует сообщения о ракетном ударе по Бейруту
LIVE: В Бейруте прогремел мощный взрыв
Взрыв в Бейруте. Онлайн-репортаж
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что уборка урожая важнее выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:06Синоптики пообещали жаркую погоду в Москве в среду
07:57Патриарх Кирилл соболезнует в связи с гибелью людей при взрыве в Бейруте
07:18Дегтярев не захотел повышать себе зарплату
07:02Минфин предложил урезать финансирование атомной отрасли
06:52Врач дала советы страдающим от гипертонии
05:09Экс-инженера Uber осудили за кражу секретов у "дочки" Google
05:07Адвокат историка Соколова объяснил решение защищать вдову Картрайта
04:08СМИ: ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании
03:28Турецкое СМИ опубликовало видео драки с участием украинской топ-модели
03:27Минфин предложил сократить расходы на Госдуму и Совфед
03:24Эксперты рассказали, чем опасен просмотр фильмов с пиратских сайтов
03:21Число погибших при взрыве в Бейруте увеличилось до 78 человек
03:18Иммунолог предостерег от преждевременного внедрения вакцины от COVID-19
03:15В МГМУ рассказали о состоянии участников испытаний вакцины от COVID-19
03:12Россияне назвали причины увольнения с работы
03:04С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты "Протон-М"
03:00Уникальные искусственные кровеносные сосуды разработали в России
02:58Арендатор "Фортуны" отказался от участия в достройке Nord Stream 2
02:19Эксперт рассказал, как технология 5G влияет на здоровье человека
02:17Эксперт рассказал, какие негласные правила есть в интернете
Лента новостейМолния