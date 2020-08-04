Очевидцы сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением

БЕЙРУТ, 4 авг - РИА Новости. Взрыв, который произошел во вторник в порту Бейрута достиг окрестностей ливанской столицы, рассказали очевидцы происшествия РИА Новости.
"Я вернулась домой, и на часах показывало время 17.11. Неожиданно почувствовала, как сильный толчок сотряс дом. Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", - поделилась с РИА Новости жительница бейрутского района Аль-Хазмия Наталья Хасами.
По ее словам, их соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар как будто бросил на землю.
Сильный взрыв прогремел вечером во вторник в районе порта Бейрута, взрыву предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
Вчера, 19:09СМИ сообщили о втором взрыве в Бейруте