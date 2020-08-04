Очевидцы сравнили взрыв в Бейруте с землетрясением

"Я вернулась домой, и на часах показывало время 17.11. Неожиданно почувствовала, как сильный толчок сотряс дом. Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому", - поделилась с РИА Новости жительница бейрутского района Аль-Хазмия Наталья Хасами.