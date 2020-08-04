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Кравчук объяснил свое участие в эфире "России 1"
Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:15
ольга скабеева
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
евгения кравчук
донбасс
леонид кравчук
верховная рада украины
владимир зеленский
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ольга скабеева, ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, евгения кравчук, донбасс, леонид кравчук, верховная рада украины, владимир зеленский, в мире

Кравчук объяснил свое участие в эфире "России 1"

19:15 04.08.2020
1928
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.
Кравчук после недавнего своего назначения дал интервью Ольге Скабеевой на телеканале "Россия 1". Он также пригласил журналистку на Украину, заверив, что сумеет переубедить в вопросе конфликта на Донбассе. Ряд украинских политиков и экспертов выразили возмущение тем, что Кравчук согласился общаться с российским телеканалом.
"Нам нужно пользоваться всеми возможностям: мир - это главное. И я всегда говорил, не имеет значения, с кем я говорю, имеет значение, что я говорю. Я слышу сейчас, что выступаю где-то на российском телеканале. Да, я выступаю, но там я защищаю интересы Украины", - сказал Кравчук в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" во вторник.
Кравчук в четверг возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске. Он сменил на этом посту Кучму. Кравчук не исключил кадровые изменения в составе делегации Киева.
Замглавы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее заявляла, что депутатам Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского запрещено общаться с российскими журналистами.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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Ольга СкабееваСитуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЕвгения КравчукДонбассЛеонид КравчукВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
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