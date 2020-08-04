Кравчук объяснил свое участие в эфире "России 1"

КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Первый украинский президент, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что, выступая на российских телеканалах, защищает интересы Украины.
Кравчук после недавнего своего назначения дал интервью Ольге Скабеевой на телеканале "Россия 1". Он также пригласил журналистку на Украину, заверив, что сумеет переубедить в вопросе конфликта на Донбассе. Ряд украинских политиков и экспертов выразили возмущение тем, что Кравчук согласился общаться с российским телеканалом.
"Нам нужно пользоваться всеми возможностям: мир - это главное. И я всегда говорил, не имеет значения, с кем я говорю, имеет значение, что я говорю. Я слышу сейчас, что выступаю где-то на российском телеканале. Да, я выступаю, но там я защищаю интересы Украины", - сказал Кравчук в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" во вторник.
Замглавы фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее заявляла, что депутатам Верховной рады Украины от партии президента Владимира Зеленского запрещено общаться с российскими журналистами.
Киев неоднократно ограничивал работу российских СМИ в стране, в том числе регулярно запрещая въезд на Украину журналистам из России. В марте 2015 года была приостановлена аккредитация при органах госвласти Украины 115 российских СМИ, на Украине также запрещена трансляция основных российских телеканалов.
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