Лукашенко призвал провести выборы как праздник

МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о традиции проведения выборов как праздника.
"Прошу не забывать, что по хорошей белорусской традиции, может быть, и советской традиции, мы всегда выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике", - заявил Лукашенко во время встречи с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками президента по областям и городу Минску, сообщается на сайте президента республики.
Глава государства отметил также, что в стране началась завершающая стадия избирательной кампании, стартовало досрочное голосование. "Мне докладывают, что в штатном режиме идет работа. Из 5,8 тысячи участков все работают как внутри страны, так и за рубежом", - сказал президент.
Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства. Во вторник в республике началось досрочное голосование.