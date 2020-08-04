Лукашенко призвал провести выборы как праздник

Глава государства отметил также, что в стране началась завершающая стадия избирательной кампании, стартовало досрочное голосование. "Мне докладывают, что в штатном режиме идет работа. Из 5,8 тысячи участков все работают как внутри страны, так и за рубежом", - сказал президент.