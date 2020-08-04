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Лукашенко призвал провести выборы как праздник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о традиции проведения выборов как праздника. РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:03
президентская кампания в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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президентская кампания в белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал провести выборы как праздник

19:03 04.08.2020
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© РИА Новости / БелТА / Андрей ПокумейкоПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
© РИА Новости / БелТА / Андрей Покумейко
МИНСК, 4 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил о традиции проведения выборов как праздника.
"Прошу не забывать, что по хорошей белорусской традиции, может быть, и советской традиции, мы всегда выборы проводили как настоящий праздник для людей. И буфеты были организованы, и концертные площадки. Проголосовав, люди готовы были послушать хорошую песню, чтобы настроение было приличное. Надо и в этот раз не забывать о таком празднике", - заявил Лукашенко во время встречи с председателями облисполкомов и Минского горисполкома, помощниками президента по областям и городу Минску, сообщается на сайте президента республики.
Глава государства отметил также, что в стране началась завершающая стадия избирательной кампании, стартовало досрочное голосование. "Мне докладывают, что в штатном режиме идет работа. Из 5,8 тысячи участков все работают как внутри страны, так и за рубежом", - сказал президент.
Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства. Во вторник в республике началось досрочное голосование.
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