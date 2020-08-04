Кравчук рассказал, когда представители Киева посетят Донбасс

"Ехать должны, и это необходимо. Однако нужно ехать тогда, когда прекратится стрельба и прекратится война. Но ехать в период, когда снайперы сидят и выжидают, кто где появится, нельзя знать их намерения", - сказал Кравчук в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" во вторник.