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Кравчук рассказал, когда представители Киева посетят Донбасс
Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинские переговорщики в Минске могут посетить... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T19:01
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
донбасс
леонид кучма
леонид кравчук
минск
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кравчук рассказал, когда представители Киева посетят Донбасс

19:01 04.08.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛеонид Кравчук
Леонид Кравчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 авг - РИА Новости. Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что украинские переговорщики в Минске могут посетить неподконтрольную правительству территорию после прекращения там боевых действий.
Ранее бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в контактной группе. Делегацию Киева в Минске возглавил Кравчук.
"Ехать должны, и это необходимо. Однако нужно ехать тогда, когда прекратится стрельба и прекратится война. Но ехать в период, когда снайперы сидят и выжидают, кто где появится, нельзя знать их намерения", - сказал Кравчук в эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина" во вторник.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу согласованные контактной группой дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеДонбассЛеонид КучмаЛеонид КравчукМинскКиевУкраинаВ мире
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